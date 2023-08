Nieves y Sol, una apuesta por la moda online

La moda es parte imprescindible de la vida de la gente. Incluso aquellos que dicen aborrecerla no pueden evitarla.

No cabe duda de que es un sector que mueve millones. Sin embargo, iniciar un negocio a pequeña escala resulta toda una odisea. La mayoría de las veces es una aventura que merece la pena.

El complejo y desafiante mundo de la moda Decía Miranda Priestly en El diablo viste de Prada que "la gente cree que el éxito es algo que ocurre sin más, pero no es así". Razón no le faltaba. En un sector tan competitivo y ambicioso como este, es preciso invertir mucho tiempo, dinero, esfuerzo y talento para poder triunfar.

Existen ciertos factores que juegan en contra al abrir un negocio como este. En primer lugar, el marketing. Está claro que las personas no van a optar por comprar en una tienda si no saben que existe. De ahí la importancia de darse a conocer y atraer a los potenciales clientes. El trabajo en redes sociales es clave.

En segundo lugar, la diferenciación. Internet ha expandido los horizontes del comercio. La proliferación de alternativas está haciendo cada vez más difícil llamar la atención de los posibles consumidores. Es crucial ofrecer algo original con lo que agregar valor y exclusividad a la marca.

En tercer lugar, la confianza. Está demostrado que atraer a un nuevo cliente es hasta 10 veces más difícil que mantener la fidelidad. Cuando se trata de una marca incipiente, existen ciertos recelos que no es sencillo superar.

A todo esto hay que sumarle lo que hay detrás de una web. Acceder a una tienda online es algo que casi todo el mundo hace en su día a día. No obstante, este sencillo gesto conlleva mucho más de lo que pueda parecer.

Existe toda una cadena de trabajo que resulta invisible a los ojos del consumidor, pero que sin ella no sería posible. Desde encontrar un buen diseño hasta elaborar una interfaz intuitiva o proporcionar métodos de pago seguros y eficientes. Tampoco hay que olvidarse de las fotografías, las cuales son determinantes para captar la atención del consumidor y satisfacer sus dudas. Huelga decir que la calidad y la composición de estas son decisivas para cumplir con este cometido.

Nieves y Sol, una empresa creada por y para mujeres Resulta refrescante cuando las personas deciden apostar por sus sueños y sacar adelante su propia visión de lo que es la moda. Y esto es precisamente lo que han hecho en Nieves y Sol. Esta recién nacida marca de moda española ha puesto en stand by todos los retos y dificultades que implica este sector y se ha lanzado a la aventura.

Detrás de esta tienda hay dos mujeres de más de 45 años. Una de ellas está especializada en diseño de moda e interiores y la otra tiene formación en empresa. Eso sí, si hay algo que les apasiona por encima de todo, es la ropa y los complementos. Juntas, han combinado esfuerzos para crear su tienda de moda online. Este es un claro ejemplo de que nunca es tarde para empezar a perseguir los sueños.

Su perspectiva moderna y actual ha culminado con una interesantísima colección que dará mucho que hablar gracias a la calidad y originalidad de las prendas. Desde el estilo casual al working girl o el boho chic, el objetivo de Nieves y Sol es que cada mujer halle su esencia al vestir. Además de su deliciosa variedad de estilos, destacan por disponer de tallas inclusivas que van desde la 38 a la 48 en muchos de sus productos.

La moda es mucho más que ropa. Es ilusión, trabajo y mucho esfuerzo, como el que ponen en Nieves y Sol.