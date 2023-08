Alex Weapon, un artista polifacético que combina Arte Gráfico con NFT, música electrónica y vídeo en su galería online

En la situación digital actual, artistas en diferentes sectores han aprovechado las innovaciones tecnológicas para dar a conocer su talento en todo el mundo.

Muestra de esto es Alex Weapon, un artista afectado de TDAH que ha sabido aprovechar lo más positivo de este trastorno haciendo uso de sus conocimientos de Diseño Gráfico y 3D y su pasión por el arte para proyectar en internet sus trabajos y mostrar el mundo desde su perspectiva.

Como artista gráfico, Alex Weapon comparte a través de su portal de artes en internet, múltiples obras de elaboración propia en las cuales destacan diferentes gamas de colores y tonalidades, que además reflejan distintos entornos de los cuales el artista se considera un apasionado. De esta manera, su trabajo permite a otras personas conocer no solo su talento, sino también dar una mirada a su espacio interior.

¿Cómo un artista se enfrenta y saca partido al TDAH? El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es un trastorno neurobiológico que afecta la capacidad de una persona para mantener la atención, controlar impulsos y regular su nivel de actividad. Aunque puede suponer un desafío en diversas áreas de la vida, el TDAH también puede estar relacionado con aspectos positivos. Uno de estos aspectos es la creatividad. En el caso de Alex Weapon, su mente inquieta y su habilidad para pensar fuera de lo común han impulsado su creatividad artística. A través de su obra, Alex Weapon logra plasmar su singular percepción del mundo, lo que ha llamado la atención de seguidores y críticos.

Además, Alex Weapon es un cripto-artista, creador de arte NFT (tokens no fungibles), una forma innovadora de expresión artística en el mundo digital que le ha permitido expandir aún más sus horizontes creativos. También destaca como productor de vídeos musicales únicos, a los cuales añade su propia música, fusionando así sus talentos artísticos de manera extraordinaria. Su capacidad para pensar de forma no convencional le ha llevado a desarrollar un estilo polifacético que combina elementos del arte gráfico, el diseño 3D y la música, creando un impacto significativo en el ámbito artístico contemporáneo.

Un artista en todos los sentidos Los procesos de pensamiento poco convencionales de los adultos con TDAH pueden mejorar su capacidad para resolver problemas. Estas personas suelen ser capaces de identificar patrones y establecer conexiones que otros pueden pasar por alto. Y ese es el caso de Alex Weapon, que siendo incapaz de prestar atención durante más de dos minutos a un tutorial de internet, aprende de manera autónoma a manejar cualquier programa de creación artística por el método de "prueba y error".

Y la muestra más representativa de ello es su producción musical. Sin apenas conocimientos sobre teoría musical, Alex Weapon se ha enfrentado al reto de la composición de música electrónica instrumental, abordando géneros como el House, Pop, EDM y Dance, y sin conocer a fondo el funcionamiento de los programas que utiliza para la edición musical. Su discografía actualmente rebasa ya la cifra de 120 canciones, distribuidas en un single, un EP y diez álbumes que circulan por Spotify, iTunes, Apple Music y otras 40 plataformas de streaming musical.

Alex Weapon es un artista versátil y visionario, cuya obra no solo inspira, sino que también despierta emociones y reflexiones en aquellos que tienen el privilegio de sumergirse en su mundo creativo y comprobar cómo el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad puede ser una fuente de imaginación y creatividad inagotables.