Human Chess, la combinación perfecta entre la técnica de boxeo con la estrategia de ajedrez, por Viteri Boxing

La clave del juego boxeo es la estrategia, ya que consiste en un deporte de contacto en el que dos adversarios se enfrentan entre sí utilizando únicamente sus puños y el pensamiento estratégico para derribar al oponente.

No obstante, Viteri Boxing plantea una propuesta diferente de artes marciales: el Human Chess, el cual consiste en la combinación de las técnicas del boxeo tradicional con la estrategia del ajedrez, además del juego de piernas de artes marciales y la filosofía marcial.

¿Cuál es el secreto del ajedrez? La estrategia del ajedrez consiste en obtener deliberadamente una ventaja sobre el oponente a través del establecimiento de objetivos a largo plazo, considerando los diversos factores del juego. Si bien el ajedrez es, en su mayoría, un juego de táctica, la estrategia es lo que abre paso a los golpes tácticos que pueden ser decisivos en la victoria de la partida.

En el ajedrez, existen cinco estrategias que no deben pasarse por alto y que son aplicables en el Human Chess. En primer lugar, se debe analizar el panorama y al oponente antes de realizar cualquier movimiento. La estrategia y la lógica son elementos importantes, ya que cada movimiento es decisivo para la victoria, al igual que el saber detectar qué oportunidades aprovechar y cuándo es mejor esperar para analizar bien el próximo movimiento.

Asimismo, la discreción es fundamental en cualquier juego de oponentes, debido a que el factor sorpresa es el punto clave que garantiza la victoria en juegos en los que la fuerza no es el único elemento que asegura el triunfo.

La fusión entre el boxeo y el ajedrez El boxeo es uno de los deportes más antiguos de la historia donde no se trata solo de golpear y esquivar, sino también de pensar las estrategias adecuadas para una victoria segura.

Los movimientos, o golpes, de boxeo se clasifican en cuatro categorías. El jab es el golpe básico de este deporte, utilizado para medir distancia, mantener al oponente a raya y establecer posición y ritmo. Los golpes directos son movimientos rectos que se dirigen al frente del cuerpo del contrincante, mientras que los ganchos son golpes curvos, dirigidos a los lados de la cabeza o del cuerpo del oponente y, por último, los uppercuts, los cuales son dirigidos a la barbilla del oponente para sorprenderlo y abrir oportunidades para acertar otros golpes.

Así, el Human Chess es una fusión de habilidades que pretende desarrollar un estilo de pelea efectivo en el ataque y en la defensa, característico del boxeo, pero enfatizando la inteligencia, la creatividad, la técnica y la estrategia, típico del ajedrez. En esta disciplina, los practicantes hacen uso de las técnicas tradicionales del boxeo, pero incorporando técnicas de artes marciales para mejorar su juego de piernas y defensa, y aprovechando las estrategias de ajedrez para mejorar su capacidad de pensamiento creativo y planificar sus movimientos con anticipación.