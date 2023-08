igus destaca en el desarrollo de iniciativas para la conservación de recursos

El objetivo de la empresa es ser neutros en carbono para finales de 2025.

igus desarrolla productos industriales altamente tecnológicos, elaborados con plásticos tribológicamente optimizados, de bajo desgaste, con el propósito de “mejorar todo lo que está en movimiento” con el uso de motion plastics®, en más de 80 países. En esta misión, destacan los proyectos e iniciativas de igus para la conservación de recursos, como: From recycling to bicycling, el Plastic Fischer, que pesca residuos plásticos de los ríos en India; y el Pulpo, un colector flotante que recoge residuos en el río Rin, entre muchas otras iniciativas encaminadas a contribuir para un mundo más eficiente en el manejo de sus riquezas naturales.

Las bicicletas del mañana Tras el éxito de la bicicleta igus bike en 2022, fabricada 100 % de plástico, con cuadros y ruedas hechos de desechos posconsumo, como botellas de champú y redes de pesca, la empresa presenta para 2023 su iniciativa From recycling to bicycling, que consiste en desarrollar componentes de bicicleta de plástico de alto rendimiento para fabricantes de estos vehículos en todo el mundo.

Rodamientos, cuadros, propulsores, manillares y juegos de bielas, entre muchas otras piezas, estarán elaboradas, en buena parte con material reciclado y serán reciclables. La compañía planifica el inicio de la producción en Colonia, Alemania, y ampliarla a Asia y Norteamérica. La perspectiva de igus es continuar innovando en todos los componentes de una bicicleta al fabricarlos con motion plastics®. Además de ser tan estables como los componentes de aluminio, las piezas de igus requieren de menos energía en su fabricación.

Rescatando ríos Otra iniciativa dirigida a alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono es Plastic Fischer, basada en la captura de residuos plásticos en los ríos. El proyecto está en marcha con dispositivos creados por igus que facilitan a la población cercana retirar los desechos de los ríos y percibir ingresos por ello. En enero de este año, Plastic Fischer ya había recogido y procesado 3.340 kg de plástico en Kanpur y Mangalore (India). La actividad generó ingresos regulares a 34 personas.

En las cercanías de Colonia, Alemania, igus instaló en septiembre de 2022, un colector de residuos flotante en el río Rin, a la que han llamado “pulpo del Rin”. A diario, se transporta una tonelada de desechos vía fluvial hasta el Mar del Norte, mediante una estructura fabricada con base en un modelo londinense, capaz de atrapar los residuos flotantes. Miembros de una empresa de reciclaje alemana vacían el pulpo frecuentemente para que, con la colaboración de una universidad alemana, los desechos sean evaluados científicamente.

El patrocinio de igus a estos y otros proyectos demuestra el compromiso de la empresa con la preservación del medioambiente. La compañía continúa ofreciendo las mejores soluciones tecnológicas para sus clientes de más de 50 sectores industriales en todo el mundo, con materiales autolubricados de alta resistencia al desgaste y la corrosión, que, junto con los proyectos de regeneración, impulsan su objetivo de lograr huella cero de carbono en su producción, para finales de 2025.