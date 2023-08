En la tienda online Thannac la primera impresión siempre cuenta

Haciendo honor a su lema "la primera impresión siempre cuenta", Thannac ofrece a las mujeres la posibilidad de vestirse a la moda y, al mismo tiempo, comprometerse con los nuevos hábitos de consumo tendientes a conseguir una economía circular. En este sentido, esta marca elabora prendas utilizando tejidos naturales que pueden ser utilizados en cualquier momento del año, dejando de lado el concepto de lanzar colecciones específicas para la temporada de invierno y de verano. De este modo, quienes ingresen a la tienda online de esta firma podrán lograr un armario más racional, con ropa más versátil y que nunca pasa de moda.

Sostenibilidad y versatilidad, de la mano de Thannac El concepto de sostenibilidad se encuentra cada vez más arraigado entre los consumidores, quienes son conscientes del impacto ambiental que generan las diferentes industrias y de la posibilidad de mitigarlo a través de sus propias acciones. En este contexto, el modelo productivo actual del sector textil presenta una moda rápida y cambiante, con grandes colecciones de alta rotación que provocan no solo un mayor daño a nivel medioambiental, sino también en la esfera social, ya que genera en las personas la necesidad de renovar su vestidor con frecuencia.

De esta manera, surge como alternativa la moda sostenible, una filosofía de diseño y de producción textil basada en la disminución de la huella de carbono derivada de esta actividad, por medio de la utilización de materiales ecológicos o con menor impacto y de la creación de un comercio socialmente más justo. A este respecto, como marca comprometida con los cambios en los hábitos de consumo de sus clientes, Thannac ofrece piezas de alta calidad, las cuales escapan de los estereotipos y ofrecen una gran versatilidad para las mujeres.

Ropa de calidad, a precios asequibles Surgida en el año 2003 con colecciones que se destacaban por sus impactantes y coloridos bordados sobre tejidos naturales de la India. Ahora la marca Thannac se ha sumado a la tendencia de la moda sostenible poniendo a disposición de sus clientes ropa de alta calidad que no deja de lado la exclusividad de sus clásicas ediciones limitadas. Así, la marca no solo busca minimizar el impacto medioambiental, sino también garantizar los derechos laborales de las personas que participan en toda la cadena de producción y apuntar hacia la consolidación de una economía circular.

Las colecciones de Thannac incluyen coloridas prendas de seda amplias, cómodas y versátiles como kimonos, vestidos, conjuntos y pantalones, las cuales pueden conseguirse a precios accesibles ingresando en la tienda online de la firma que entrega las compras online en 24 horas. Por lo tanto, Thannac es ideal para aquellas mujeres que deseen vestirse de manera diferente y exclusiva, impactando desde la primera impresión, de hecho la mejor publicidad son sus clientas, cuando visten Thannac saben que aciertan.