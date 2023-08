Cómo aprender tapping en profundidad, de la mano de Sophie Da Costa, experta en esta técnica de liberación emocional

Con la vida acelerada a la que se somete diariamente el ser humano, el estrés es parte del día a día. Existen herramientas que ayudan a reducirlo, y una de ellas es la técnica de liberación emocional (EFT Tapping).

Entre las búsquedas más comunes hoy en día, destacan las palabras tapping qué es, ya que cada vez se ha popularizado más este término.

En líneas generales, consiste en una práctica terapéutica y energética que combina la acupresión con afirmaciones, para aliviar el estrés, la ansiedad y otras emociones negativas.

Sophie Da Costa es una de las especialistas de mayor renombre en España. Tras más de 18 años ofreciendo el servicio, en su web y redes sociales explica todo lo que se debe saber sobre esta técnica.

Fundamentos del tapping, beneficios desde la primera sesión Para comenzar a entender todos los beneficios que reporta el tapping, primero se deben conocer sus bases. Según la especialista, el principio de esta técnica se refiere a que los daños físicos y emocionales están directamente relacionados con bloqueos en el sistema energético del cuerpo. De esta manera, se estimulan unos puntos específicos usando los dedos para restaurar el equilibrio, liberando la energía bloqueada.

Esta práctica se combina con afirmaciones, que ayudan a transformar las emociones y creencias que están en el origen de las situaciones y problemas que se encuentran en el día a día.

Según un estudio del Journal of Nervous and Mental Disease, más del 85 % de los participantes de una sesión de tapping afirmaron haber sentido una reducción significativa en sus niveles de ansiedad.

Esto se debe a que, en una sola sesión de 45 minutos, se logran disminuir los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, en un 24 %.

¿Cuáles son los beneficios del tapping? Debido a su enfoque holístico, el tapping ha ganado popularidad en los Estados Unidos y es recomendado por personalidades reconocidas.

Esto se debe a que no solo se enfoca en la reducción del estrés, sino que también se pueden trabajar otros temas como: ansiedad, insomnio, adicciones, ansiedad por la comida, baja autoestima, fobias y traumas pasados, eliminando a su vez, casi al mínimo, los problemas fisiológicos asociados con estas problemáticas.

Son muchos los beneficios derivados del tapping, pero para disfrutar realmente de esta técnica, se debe vivir en primera persona.

Sophie Da Costa es una experta en esta técnica. Desde el 2005 se ha desarrollado como facilitadora y formadora de EFT Tapping. Es por ello que en su página web se pueden consultar cientos de historias reales en las que el tapping ha resultado efectivo, así como cursos y sesiones para aquellos que deseen aprender la técnica.

Reducir los niveles de estrés y otros males de esta época es ahora más sencillo que nunca gracias al tapping, una técnica de liberación emocional completa, sin efectos secundarios, sin contraindicaciones... y sin química.