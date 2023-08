¿Qué hay que hacer para que un narcisista deje en paz a una persona?

Los narcisistas son personas que tienen una imagen y sentido muy elevado de sí mismos, lo que les hace sentirse con el derecho de recibir atención y admiración por otros, especialmente por quienes consideran inferiores.

Este derecho que creen tener los incita a rebajar a las personas que los rodean aun si tienen que actuar con desagrado. Además, jamás están dispuestos a reconocer sus errores y manipulaciones. La psicóloga Gemma Albarracín propone a sus visitantes y pacientes una serie de acciones que les permitirán conseguir tratar con un individuo de personalidad narcisista de forma profesional y eficaz.

Consejos para evitar o detener a los narcisistas Cuando un narcisista establece una relación fuerte con una persona, tiende a aferrarse a la misma y resulta muy difícil alejarlo, ya que se siente con el derecho de recibir afecto. Por supuesto, Gemma Albarracín menciona que siempre existen acciones para hacer que un individuo con actitudes tóxicas deje en paz a otro. En el caso de los narcisistas, lo primero es identificar que realmente lo es para comprender cómo gestionar la situación. Por lo general, este tipo de personas, como ha sido mencionado anteriormente, muestran una necesidad intensa de recibir atención, buscan controlar y son incapaces de asumir sus responsabilidades. Una vez está claro que ese pariente, amigo o pareja es narcisista, lo siguiente es establecer límites claros. Esto implica reducir las visitas y encuentros y mencionar los comportamientos o temas que no serán tolerados. Gemma Albarracín también menciona la importancia de no reaccionar emocionalmente a las actitudes de una persona de personalidad narcisista. Por el contrario, resulta crucial mantener la calma, iniciar conversaciones civilizadas, no castigar y no intensificar las discusiones para evitar alimentar la necesidad de atención y afecto intenso.

Gemma Albarracín, psicóloga Reconocer los signos de narcicismo, establecer límites y no reaccionar emocionalmente, también conocido como el método de la piedra gris, son los 3 consejos principales que Gemma Albarracín da a las personas que mantienen relaciones con un narcisista. Otra pauta que da a sus clientes es aplicar consecuencias al individuo cuando los límites establecidos no han sido respetados y la situación emocional comienza a volverse intensa. Estas consecuencias implican no ceder ni poner excusas al momento de implementar las medidas correspondientes. De esta manera, la persona entenderá que su comportamiento no es aceptable y que debe respetar para mantener una relación sana. Estas 4 medidas comprenden las acciones pertinentes para tratar con un narcisista que tiene una clara incapacidad para amar y respetar los deseos de otras personas. Sin embargo, cuando todo esto falla y el individuo continúa sin dejar en paz al otro, es recomendable contactar con una profesional como Gemma Albarracín que analice el caso y proporcione estrategias específicas para solventar la situación.

Gemma Albarracín ofrece ayuda terapéutica para tratar el trastorno de personalidad narcisista en ambos afectados (el narcisista y sus seres queridos). Esto implica un apoyo profesional, honesto y cercano y una serie de herramientas efectivas para conseguir los resultados esperados.