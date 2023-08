El conocido método GYROTONIC® de The Garden

Mantener una buena salud y mejorar la condición física requiere un trabajo integral en todos los sistemas, buscando un equilibrio que permita al organismo combatir aquellos hábitos que afectan la salud. Los ejercicios de iniciación deportiva que se practican en los gimnasios, piscinas o parques suelen trabajar una sola área del cuerpo, fortaleciendo muy pocos ámbitos de la salud. Es por esto que The Garden decidió implementar una alternativa de entrenamiento que combina los principios de 4 disciplinas en un mismo esquema de ejercicios, conocida como GYROTONIC®.

Terapia de rehabilitación que permite fortalecer los músculos y articulaciones Esta alternativa de entrenamiento hace referencia a una terapia rehabilitadora que tiene influencias de 4 disciplinas físicas: la natación, la danza, el taichí y el yoga. El entrenamiento se realiza utilizando una máquina compuesta por poleas, pesas, cuerdas y discos giratorios. En esta máquina, el usuario inicia una serie de movimientos circulares y en espiral, los cuales emulan algunos ejercicios propios de estas cuatro técnicas. Estos ejercicios propician movimientos fluidos que no sobrepasan los ejes naturales del cuerpo, evitando sacudidas y compresiones durante el entrenamiento.

Aunque la terapia de GYROTONIC® fue diseñada para bailarines y atletas que buscaban una rehabilitación física, todas las personas pueden beneficiarse de un plan de entrenamiento basado en esta técnica. El GYROTONIC® estimula el sistema nervioso, tonifica la musculatura y mejora el equilibrio, la coordinación, la flexibilidad y la fuerza.

Clases de GYROTONIC® en The Garden Esta terapia fue diseñada hace más de 40 años por el bailarín Juliu Horvath, que buscaba nuevas alternativas de rehabilitación debido a las múltiples lesiones que sufrió cuando se encontraba en pleno ejercicio de su actividad artística. Hoy en día, el GYROTONIC® se ha constituido como una de las alternativas de entrenamiento corporal más eficientes, beneficiando a pacientes con lesiones o problemas de movilidad y a personas que deseen mantener un cuerpo saludable sin tener que recurrir exclusivamente a un gimnasio.

Los interesados en introducir el GYROTONIC® en sus rutinas de entrenamiento físico, solo deben inscribirse a las clases guiadas que ofrece The Garden y asistir a las sesiones grupales o individuales. Este centro de entrenamiento y bienestar cuenta con un amplio número de máquinas de GYROTONIC®, las cuales son utilizadas en clases guiadas por profesores expertos, capaces de acompañar a todo un grupo de personas, sin descuidar el entrenamiento de cada uno de los participantes. Con este servicio, The Garden espera que las personas accedan a nuevas alternativas de acondicionamiento físico y trabajo corporal que les permita mantener hábitos de vida saludables por más tiempo.