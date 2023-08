Consultax explica cómo evitar recibir notificaciones de Hacienda durante las vacaciones

Consultax, la firma de asesoría fiscal, pone a disposición de las empresas un consejo crucial para manejar notificaciones de la Agencia Tributaria (Hacienda) durante el periodo vacacional, gracias a una opción llamada 'días de cortesía'.

Este sistema permite a las empresas escoger hasta 30 días naturales al año durante los cuales no recibirán notificaciones electrónicas de Hacienda, un beneficio que puede ser especialmente útil durante las vacaciones.

Las empresas, como las Sociedades Anónimas (SA) y Sociedades Limitadas (SL), a menudo optan por seleccionar los 30 días de agosto para este fin. Sin embargo, Consultax sugiere una forma más eficaz de utilizar los 'días de cortesía'.

Las notificaciones electrónicas son consideradas entregadas cuando son abiertas en el buzón electrónico del destinatario. En caso de no ser abiertas, se consideran entregadas tras diez días naturales desde su depósito en el buzón. Por tanto, si una empresa está de vacaciones, los 'días de cortesía' no necesitan coincidir exactamente con los días de descanso.

Para una empresa que cierra todo el mes de agosto, Consultax sugiere iniciar los 'días de cortesía' el 1 de agosto y finalizarlos el 23 de agosto. Si se recibe una notificación el 24 de agosto, aún habrá tiempo para abrirla y responder cuando se reanuden las operaciones en septiembre.

Además, al seguir este enfoque, todavía quedarán días de cortesía disponibles. Consultax aconseja utilizar estos días extra antes de las vacaciones para prevenir la recepción de notificaciones justo antes de cerrar, o reservar algunos días para emergencias. Es posible seleccionar los 'días de cortesía' a lo largo del año e incluso cambiar las fechas iniciales, siempre comunicando los cambios con al menos siete días naturales de anticipación.

En resumen, Consultax aconseja a las empresas aprovechar los 'días de cortesía' de manera más eficiente, iniciando y terminando este período un poco antes de sus vacaciones reales. No obstante, recuerda que este consejo es informativo y no sustituye el asesoramiento legal profesional. En caso de dudas, se recomienda buscar ayuda de expertos.