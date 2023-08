Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort: el hotel de Isla Mauricio para el que el planeta Tierra es lo primero

Ya no hace falta que se siga soñando, porque los sueños están a punto de cumplirse. Esa escapada al océano Índico con la que siempre se ha soñado está mas cerca que nunca, se llama Hotel Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort y está en Isla Mauricio. Un lugar que se puede visitar en cualquier época del año, pero que, hasta el 21 de septiembre, cuenta con un vuelo directo semanal de la compañía Iberojet desde Madrid a Isla Mauricio El hotel Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort es único, donde la gastronomía 'honest food' y el concepto wellness conviven bajo un mismo paraguas: travel sostenible en mitad del océano Índico… Este hotel, ubicado al sur de Isla Mauricio, en medio de la naturaleza y en la tranquilidad del santuario de Bel Ombre, lleva el nombre de Charles Telfair, el respetado botánico norirlandés que vivió en la zona a principios del siglo XIX, y se caracteriza por la refinada grandeza de la arquitectura de las plantaciones francesas de la época. Lujo discreto y confort aderezados con experiencias culinarias difíciles de olvidar.

Experimentar el lujo sostenible

En Heritage Le Telfair Golf and Wellness Resort se podrá disfrutar de una experiencia sostenible en pareja, en familia o con amigos y explorar Isla de Mauricio y el territorio de Bel Ombre. Comprometidos como están con la reducción del impacto medioambiental de sus actividades, y como parte de la comunidad de hoteles de lujo activamente sostenibles que van más allá de lo ecológico, se esfuerzan cada día por demostrar que el lujo puede ser compatible con la longevidad.

De la granja al plato

El respeto por el medio ambiente es el espíritu que nutre cada aspecto de la experiencia que viven cada una de las personas que se alojan en este hotel cuyo empeño por cultivar y consumir sus propias frutas y verduras en los campos del Bel Ombre, contribuye a su propósito de reducir la huella de carbono y garantizar la calidad de todos sus productos.

En esta línea sosteniblemente coherente, han eliminado los envases de plástico de un solo uso y, para eliminar las botellas de plástico, el agua de su resort procede de su propia embotelladora. Tratan sus aguas residuales in situ y utilizan agua reciclada para el riego, además de recoger y reutilizar el agua de la lluvia.

Aún hay más

El corazón del Parque Nacional de las Gargantas del Río Negro -zona gestionada por los Servicios de Parques Nacionales y Conservación de Mauricio- es una de las experiencias del Sur de Mauricio que no se puede dejar de experimentar. Si así se desea, se podrá pasear con Jean-Claude Sevathian, experto botánico y guía sobre la vida salvaje de Mauricio. Él acompañará a las personas para que descubran y disfruten de la aventura de explorar la fauna y flora únicas de Mauricio.

Bel Ombre es un modelo de conservación marina para Isla Mauricio. Restaurar y conservar el legado natural más vulnerable y valioso es la opción elegida por Heritage Le Telfair que en su compromiso con el planeta Tierra se ha unido a ONG locales como Reef Conservation para vigilar de cerca los ecosistemas marinos y costeros que son únicos en el salvaje sur de Mauricio.

Se puede viajar a Isla Mauricio, y hacer realidad un viaje de ensueño, pero también se puede contribuir con su viaje a la conservación de este espacio único en el mundo en su compromiso con la sostenibilidad. Porque juntos, "conseguiremos que el futuro de las nuevas generaciones sea de color verde. El color de la vida. Porque el planeta Tierra es siempre lo primero".