Imperio Clandestino presenta su colección de abrigos para la temporada otoño-invierno 2023

Cuando se acaba el verano, es el momento de sacar del armario nuevamente las cazadoras, los chalecos y los abrigos para proteger al cuerpo a medida que empiezan a bajar las temperaturas. Algunas marcas reconocidas como Imperio Clandestino ya han incluido en su catálogo los últimos lanzamientos de prendas para el inverno, con el objetivo de presentar a sus clientes propuestas innovadoras para que se preparen para la temporada fría que se acerca.

Chalecos y abrigos rompedores Los chalecos de piel de conejo ya forman parte de los clásicos de esta marca, por lo que este año no pueden faltar en estantes de sus tiendas ni en su catálogo web. Estos chalecos están elaborados con un forro interior de nylon y cuentan con un par de bolsillos laterales muy prácticos. Los clásicos tonos marrón, gris, blanco, negro y crema siguen manteniéndose en tendencia durante este año, pero junto a ellos también se posicionan los chalecos azulón, burdeos y con flecos, que han ganado un lugar en los armarios de aquellas personas que les gusta atreverse con la moda y no pasar desapercibidas.

Los abrigos de invierno también forman parte fundamental de la nueva colección de Imperio Clandestino, los cuales experimentan con el diseño y el largo, sin restarle elegancia y sofisticación a la prenda. Rosa fucsia, blanco nuclear, oro, plata, beige, negro y verde metalizado, son algunos de los colores que destacan en el diseño de estos abrigos, Todos ellos se complementan con accesorios como capuchas y acabados con emulación de pelo, lo cual le proporciona un toque de personalidad a todo el conjunto.

Prendas de calidad a precios asequibles Los abrigos de Imperio Clandestino están elaborados con telas y métodos de fabricación a base de tratamientos para repeler la lluvia, lo que evita que la prenda se humedezca en exceso, sobre todo en invierno. Además, tienen la facultad de guardar el calor del cuerpo y proteger a las personas de corrientes de aire fuertes. Estos abrigos se pueden lavar en lavadora sin que se afecte la integridad de la prenda, solo programando la máquina de lavado en ciclos de ropa delicada.

Imperio Clandestino ha dispuesto en su tienda física de Madrid un espacio exclusivo para la exhibición de estos abrigos, los cuales no superan los 79 € en su precio de venta al público. Los interesados en una prenda innovadora, sofisticada y económica solo deben acercarse a las tiendas de Imperio Clandestino o acceder a su página web para escoger la ropa de invierno que mejor se adapte a sus necesidades y gustos.