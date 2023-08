Crecen las ventas online de Fersay en temporada veraniega

Como top ventas en la época estival se encuentran cargadores con salidas adaptadas a otros países, cargadores varios como este de carga rápida, adaptadores, auriculares, o powerbank Fersay,marca especialista en el sur de Europa en venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos y electrónica del hogar, y una de las primeras a nivel internacional, incrementa su ventas online en los meses de verano. La compañía atribuye esta situación a los desplazamientos a segundas viviendas donde es habitual encontrar electrodomésticos averiados por la falta de uso.

Fersay, ofrece, dentro de su página web, la posibilidad de enviar el paquete al domicilio del cliente o que este pueda recogerlo en su punto Fersay más cercano, dentro de una red propia de tiendas creada por la marca o clientes profesionales de Fersay, que además de ser punto de recogida, ofrecen diversos servicios a los usuarios como reparación de electrodomésticos o venta de pequeño y grande electrodoméstico.

"El incremento de ventas online también se debe a que, durante el verano, las viviendas en alquiler pueden sufrir más averías debido a la falta de uso regular de los electrodomésticos y al mayor flujo de personas que utilizan los dispositivos electrónicos, lo que aumenta la demanda de estas soluciones", ha añadido Noelia Carrasco.

La página web de la compañía, cuenta con un buscador que facilita la localización de recambios introduciendo únicamente el modelo y la marca del electrodoméstico lo que permite encontrar en segundos accesorios como baldas para un frigorífico, botelleros, tiradores, platos de microondas o cualquier otro accesorio que no necesite intervención técnica.

Tras realizar el pedido, el cliente recibe el paquete en 24-48 horas. La página cuenta con una aplicación de valoraciones, Trusted Shops, que actualmente muestra un sello de calidad de 4,64 sobre 5, una valoración muy positiva para la marca que hace que el usuario pueda confiar en Fersay a la hora de hacer su compra.

Fersay destaca por su amplia y versátil oferta, con más de 150.000 referencias disponibles para electrodomésticos y electrónica, brindando soluciones tanto para clientes profesionales, como técnicos y empresas, como para el particular que busca estos artículos para uso doméstico. La calidad, garantía y precios competitivos de sus productos contribuyen a su éxito en el mercado nacional e internacional.

La compañía cuenta con una importante presencia nacional e internacional. Fersay vende sus productos en 37 países, principalmente en Francia y Portugal. En la Península Ibérica, cuenta con 15 tiendas franquiciadas, y 75 puntos de venta corner en otros establecimientos más grandes y con negocios complementarios, además de haber iniciado su expansión en Andorra.

Fersay asegura un suministro eficiente de todos sus productos, con más de 7 millones de piezas en stock, realizando envíos diarios para llegar a cualquier punto de España y Portugal en menos de 24 horas.

Fersay continúa comprometida con su misión de ofrecer soluciones prácticas y eficientes a sus clientes, consolidándose como líder en el sector de la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos y electrónica en el mercado español y europeo.

Una oferta compuesta por más de 150.000 referencias

Fersay es la marca especializada en la venta de recambios para electrodomésticos y electrónica para el hogar. La compañía, distribuye productos tanto de marcas líderes como marca propia, todo ello, con la máxima calidad, garantía, y el mejor precio.

La compañía distribuye, más de 150.000 recambios de diferentes para electrodomésticos y electrónica, para cualquier solución. Además, el catálogo de Fersay ofrece una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

Esta oferta está dirigida tanto a un cliente profesional, cerca de 5.500 técnicos que compran sobre todo los repuestos que necesitan para desarrollar su trabajo, como a cliente final, que puede encontrar en Fersay productos o accesorios que no necesitan intervención técnica, como cajones de frigorífico, botelleros, cestos de lavavajillas, bolsas de aspiradora, cuchilla para un robot de cocina, mandos a distancia, baterías, soportes para televisores, etc.