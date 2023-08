Ante el incremento de hurtos en Centros Sanitarios, GEE lanza un sistema de vigilancia y control de equipamiento hospitalario

GEE Sentinel hace un seguimiento constante de los video-endoscopios en su área de trabajo, generando tanto trazabilidad como estadísticas de su uso y horario Grupo Empresarial Electromédico (GEE), líder del mercado en servicios de gestión de equipos de electromedicina en el sector sanitario español, ante el alarmante aumento de hurtos sanitarios, sobre todo en el ámbito del equipamiento de video-endoscopia, lanza un sistema para la vigilancia y control de estos dispositivos basado en tecnología RTLS (sistema de localización en tiempo real por sus siglas en inglés). Los hurtos en el ámbito sanitario han aumentado en los últimos años, destacando principalmente la sustracción de los equipos de video-endoscopia (fáciles de ocultar, de gran valor, y atractivos para los ladrones por su facilidad para ser "colocados" en el mercado negro), tanto por el enorme coste que supone su reemplazo, como por la discontinuidad en la prestación asistencial hasta su reposición, lo que supone además un descenso en la calidad del servicio al paciente que no puede ser diagnosticado y atendido debidamente.

Este sistema denominado por sus creadores GEE Sentinel, desarrollado por el departamento de I+D+I de GEE, no solo es capaz de hacer un seguimiento constante de los video-endoscopios en su área de trabajo, sino que también genera información adicional relativa a la trazabilidad de procesos (reprocesado del equipo entre paciente y paciente), estadísticas de uso con localizaciones y horarios precisos, o cualquier otro informe asociado a su ubicación, generalmente muy valiosos en la gestión diaria del servicio. Toda la información queda registrada en un histórico que no se puede modificar, certificando la inviolabilidad de los datos. La función más interesante del sistema es la de poder configurar alertas "a la carta" para que el personal responsable de los equipos (jefe de servicio, seguridad o el departamento de mantenimiento) reciba notificaciones en tiempo real, ya sea a través de una web o en cualquier teléfono móvil o tablet, del posible intento de sustracción de cualquiera de los equipos sujetos a control en el mismo instante que éste se produjese.

El sistema se basa en integrar en el video-endoscopio una pequeña carcasa cilíndrica de reducidas dimensiones que albergaría en su interior varios tag RFID pasivos (etiquetas inteligentes que incorporan el identificador del equipo que las portan). Destacar que ese accesorio que se incorporaría a los equipos, al no necesitar fuente de alimentación alguna, tendría una autonomía y vida útiles más allá de la propia vida del equipo que protegen. Este accesorio se situaría en la zona más alejada del extremo distal del equipo, cerca del conector a la consola de procesado de imagen, con el fin de que no entorpezca el manejo del equipo en la técnica habitual por parte del profesional sanitario, y a su vez garantice la seguridad del paciente evitando contaminaciones indeseadas.

Esta pequeña carcasa, está fabricada con materiales plásticos totalmente biocompatibles semejantes a los de la propia carcasa del equipo, muy ligeros y que cumplen con las exigencias que precisa el reprocesamiento de los video-endoscopios (temperaturas cercanas a los 100ºC y uso de gran variedad de desinfectantes). La sencillez de su diseño y su facilidad de montaje, hacen que se pueda incorporar a cualquier modelo de video-endoscopio, y a su vez garantiza su inviolabilidad dado que para su extracción solamente se pueden emplear herramientas específicas, o en caso de rotura intencionada se consideraría como un intento de robo alertando de inmediato de dicho suceso mismo. Este accesorio de localización supone tan solo el 0,001% del coste promedio de un video-endoscopio, por lo que una vez desplegado el sistema de detección en las áreas objeto de control (instalación totalmente oculta sobre el falso techo de la zona a controlar) su escalabilidad permitiría no solo controlar los equipos de video endoscopia sino hacerlo extensible a otros dispositivos.

Aunque el sistema de por sí ofrece unos consumos energéticos mínimos, se podría decir que son casi despreciables, a fin lograr la máxima eficiencia posible, el GEE Sentinel dispone de dos modos de funcionamiento. En modo "auto", el sistema hace un recuento cada cierto tiempo de los elementos detectados en las estancias sujetas a control (habitualmente se emplearía en horario de uso del equipamiento cuando el riesgo de hurto es mucho menor). Este modo permite que, de forma autónoma, se verifique el inventario de activos a controlar y se pueda descartar anomalías de funcionamiento del propio sistema. En modo "sensor" el sistema inicia la detección de los activos solamente en el momento que percibe movimiento, para detectar si hay alguna desaparición por ocultación, o si se detecta de nuevo en cualquiera de las estancias sometidas a control por el sistema (función más adecuada en horarios de inactividad del servicio). El uso de un modo u otro, o la combinación de ambos, se realiza según las especificaciones del servicio ya que la operativa del sistema es altamente configurable.

Grupo Empresarial Electromédico (GEE) con una trayectoria de 40 años, es una compañía fundada por Raúl Delgado, 100% española, con más de 300 clientes y 230 hospitales tanto en el territorio nacional como fuera de él. Cuenta con una plantilla de más de 1.000 profesionales en todo el mundo. Solo en España, GEE emplea a 500 técnicos especialistas en electromedicina y más de 150 expertos en mantenimiento y eficiencia. El pasado ejercicio facturó 80 millones de euros y prevé cerrar el presente año con un crecimiento del volumen de negocio del 10% hasta superar los cien millones de euros en 2024. GEE está formado actualmente por Mantelec SA, Iberman SA y Asime SA.