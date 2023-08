Más de la mitad de los solteros ven fotos con gafas de sol en apps de citas como una barrera emocional

Cuando se trata de crear un perfil para una app de citas, parecer "guay" y "con mundo" es imprescindible para la mayoría, y la mayoría de las veces eso implica posar con unas gafas de sol en la playa o luciendo unas en las pistas de esquí. Pero resulta que esas gafas de sol podrían estar frenándo, ya que la aplicación de citas Badoo revela que a más de la mitad (54%) de los solteros españoles les resulta desagradable que la gente suba demasiadas imágenes con gafas de sol en su perfil de la app de citas Más de la mitad (57%) opina que los ojos tapados les impiden distinguir correctamente el aspecto de los demás, mientras que otro 56% afirma que los ojos transmiten emociones y que las gafas de sol dificultan la atracción. Esto podría estar impidiendo que la gente conecte, ya que la mayoría de los solteros españoles (54%) dicen que prefieren las fotos en las que se puede ver claramente la cara de alguien.

¿Ha llegado el momento de deshacerse de las gafas de sol y lucir esa mirada? Bueno, sin querer hacer "shade", pero casi la mitad de los solteros (44%) afirma que pasaría de un perfil si viera unas gafas de sol. De hecho, dos de cada cinco (42%) afirman que sería mejor que no se pudieran usar gafas de sol en los perfiles de las apps de citas.

Así que, para los que son de fotografiarse con gafas de sol, como reconoce serlo más de un tercio (41%) de los solteros, se podría estar perdiendo la oportunidad del "amor a primera vista".

Pero no son solo las gafas de sol las que asustan a los solteros a la hora de buscar pareja en las apps de citas, ya que el 46% considera que las fotos con filtros de las redes sociales son decepcionantes. Fingir ser " espontáneo" también les echa para atrás a los solteros, ya que casi un tercio (32%) dice que no a las fotos posadas.

En cambio, la mayoría (67%) encuentra atractivas las fotos de aspecto natural en las aplicaciones de citas, y otros tres de cada cinco (65%) revelan que les encanta ver una sonrisa.

A pesar de que el 21% admite que sus mejores fotos se las hace en verano, cuando siempre lleva gafas de sol, a la hora de salir con alguien siempre es importante sentirse seguro de uno mismo para ser auténtico y mostrar quién se es realmente, sin importar la estación del año.

Este verano, Badoo lanza "Mejor sin gafas de sol" para ayudar a su comunidad a mejorar sus perfiles de citas. Los usuarios que tengan varias fotos con gafas de sol recibirán un aviso amistoso para recordarles que pueden estar perdiéndose el "amor a primera vista" y animarles a cambiar sus fotos de perfil para tener más posibilidades de establecer una conexión significativa.

Remy Le Fèvre, Jefe global de marca e influencia de Badoo dice: "en Badoo se busca que todo el mundo se sienta seguro de sí mismo a la hora de buscar pareja. Los datos dicen que a los españoles les cuesta conectar con los perfiles de las aplicaciones de citas que incluyen demasiadas fotos con gafas de sol, así que en lugar de escondernos detrás de las gafas, se anima a la comunidad a que se sienta capaz de mirar al amor directamente a los ojos. Al fin y al cabo, los ojos son la ventana del alma, ¿verdad? Por eso introducimos esta función para ayudar a los usuarios a superar estos obstáculos comunes y fáciles de evitar, y ayudarles a encontrar una conexión significativa este verano".