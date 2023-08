Neceser postverano: lo que la piel, cabello y sonrisa necesitan para la vuelta a la rutina

Durante el verano la rutina de belleza se relaja y se simplifica la beauty bag para que nada pueda impedir disfrutar de las deseadas vacaciones. Pero no solo eso, los meses al sol, el mar, el cloro, hace que la piel pierda luminosidad, el pelo se seque y pierda vitalidad, aparezca alguna manchita. Pero septiembre es el mes perfecto para volver a la rutina beauty. Por eso, hay que tomar nota de estos productos de Piz Buin®, Neutroge®na, Maui Moisture, OGX® y Listerine® Antes de nada, recordar que septiembre sigue siendo un mes ideal para aprovechar algunas escapaditas a la playa a disfrutar del sol. Por eso, no se debe eliminar aún de la maleta un protector solar que además de mantener el bronceado, cuide la piel:

Piz Buin Allergy® Crema Rostro Piel Sensible SPF50+

Esta crema se ha desarrollado específicamente para tratar la piel sensible al sol. Es resistente al agua, se absorbe rápidamente y proporciona horas de hidratación para calmar la delicada piel de la cara y mantenerla suave y sedosa. PVPR*: 13,90€

Y se puede aprovechar el tono bronceado tras las vacaciones para lucir una piel luminosa e hidratada. Este es un imprescindible que no puede faltar para lucir una piel perfecta:

Neutrogena® Loción Corporal Hidratación Profunda

Esta loción desarrollada con dermatólogos contiene la exclusiva Fórmula Noruega®, enriquecida con glicerina hidratante que triplica la hidratación profunda de la piel1 e hidrata durante 48h. Se absorbe al instante, con ingredientes activos que alcanzan una profundidad de hasta 10 capas2 para ofrecer una hidratación donde más se necesita y proteger la piel contra los agentes externos que la secan. PVPR*: 9,90€ (400ml)

1 Índice de hidratación, 1 hora tras su aplicación

2 Capas superiores de la epidermis

Y hablando del cabello… después de estos meses hay que darle un extra de hidratación y nutrición para recuperar una melena fuerte y luminosa:

Maui Moisture Champú y Acondicionador Hibiscus Water

El champú y acondicionador de agua Maui Moisture Hibiscus es un producto vegano y no contiene siliconas, sulfatos, parabenos ni colorantes sintéticos, que pueden ser dañinos para el cabello. Contiene 100% aloe como primer ingrediente para ayudar a mantener el cabello saludable. Hidrata y refresca el pelo con un toque tropical. Con una infusión de agua de hibiscus, maracuyá y sandía, ayudará a mantener el cabello fresco sin residuos ni pesadez. Su resultado es un cabello más suave y sin pesadez aportando al cabello un brillo saludable. PVPR*: 9,90€ (por unidad)

OGX® Mascarilla Argan Oil of Morocco

Este producto es perfecto para hidratar la melena y darle un aspecto voluminoso y brillante. Su textura es cremosa y deja el cabello ligero, sin sensación grasa favoreciendo el volumen. "Es una fantasía" PVPR*: 8,99€

Por último, al regresar con las pilas cargadas, seguro que en los primeros días de oficina todos quieran lucir su mejor sonrisa. Se recomienda sacarle el máximo partido a la sonrisa con un enjuague que potencia el blanqueamiento:

Enjuague Bucal Listerine® Advanced White

El enjuague bucal que ofrece una limpieza profunda de toda la boca, además de eliminar las manchas más difíciles y conseguir que los dientes luzcan más blancos en tan solo una semana de uso. Al introducir en la rutina de higiene bucal Listerine® Advanced White dos veces al día se consigue una limpieza y blanqueamiento con un suave sabor clínicamente probado.

Limpia la superficie de los dientes. Sus potentes aceites eliminan el 99% de los gérmenes que forman la placa. Elimina las manchas difíciles y previene futuras manchas. Tecnología blanqueadora no abrasiva que no daña el esmalte. Con flúor para remineralizar y fortalecer los dientes. Sin alcohol y con un sabor más suave. PVPR*: 5,59€

*El PVPR es potestad del distribuidor.