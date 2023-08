'Dos años en Saigón': la entrañable travesía de un hombre en busca de hacer realidad sus sueños en la exótica metrópolis de Vietnam

El EP de la banda canaria afincada en Madrid ha sido producido por Luis del Toro, nominado y premiado en los Latin Grammys en diferentes ocasiones, y que cuenta en su haber con la producción de algunos de los discos de artistas de renombre internacional como Juan Luis Guerra, Chucho Valdés, Vetusta Morla, Raimundo Amador y un largo etcétera El pasado viernes, 4 de Agosto de 2023 se lanzó a todas las plataformas digitales el primer EP de Pink Flamingos & The Cherry Lovers bajo el título "Get back to life", canción que abre un EP que consta de cuatro temas de esta vibrante banda: "Get back to life", "Right time, right place", "Looking for the wrong man" y "Be the change".