Pink Flamingos & The Cherry Lovers lanzan su primer EP bajo la producción de Luis del Toro

La banda de Funk/Soul Pink Flamingos & The Cherry Lovers lanza su esperado primer EP, tras un año arrasando en conciertos, festivales y concursos. El EP de la banda canaria afincada en Madrid ha sido producido por Luis del Toro, nominado y premiado en los Latin Grammys en diferentes ocasiones, y que cuenta en su haber con la producción de algunos de los discos de artistas de renombre internacional como Juan Luis Guerra, Chucho Valdés, Vetusta Morla, Raimundo Amador y un largo etcétera El pasado viernes, 4 de Agosto de 2023 se lanzó a todas las plataformas digitales el primer EP de Pink Flamingos & The Cherry Lovers bajo el título "Get back to life", canción que abre un EP que consta de cuatro temas de esta vibrante banda: "Get back to life", "Right time, right place", "Looking for the wrong man" y "Be the change". Cuatro temas que suponen un canto a la vida y al encuentro y que podrán escucharse en las principales plataformas digitales.

Y el próximo día 25 de este mismo mes verá la luz el videoclip que da nombre al EP. Una producción audiovisual de Álvaro Delgado y Saddy Encina con la colaboración y dirección de arte de J Tormento (Separadas al Nacer Producciones) y que se podrá ver en su canal de Youtube.

Pink Flamingos & The Cherry Lovers, toma su peculiar nombre inspirado en el Universo de John Waters y, con ese aire transgresor, la banda se permite transitar con frescura y desparpajo entre el más auténtico funk/soul y el electropop mainstream pero arraigado que recuerda a bandas comoParcels, Daft Punk o Silk Sonic.

Esta prometedora banda está liderada por Pedro Vega (voz) y David Rodríguez (guitarras), autor y compositor respectivamente de todos los temas de la misma.

Desde su formación en 2022, han arrasado en conciertos, festivales y concursos de bandas por toda España en tiempo récord. Algunas de las plazas en las que han destacado o han sido galardonados son el Concurso de Bandas de Rock FM de la Zurich Rock´n Roll Running Series, Mutua Madrid Open a la que han puesto banda sonora, o festivales como Nela Sound, Alcalá suena o Vive Bustarviejo entre otros.

El músico Josep Salvador, genial guitarrista de artistas de la talla de Alejandro Sanz, Raimundo Amador, Enrique Morente, Miguel Bosé, o Pasión Vega, entre muchos otros, habla así de la banda: "Pink Flamingos & The Cherry Lovers ha venido ha transformar el panorama musical nacional con el Funk de altos vuelos que ofrece desde su primer EP".

Mar Eguiluz Blanco, organizadora del concurso de bandas de Rock FM en la Zurich Rock´n Roll Running Series, Mutua Madrid Open, dedica estas palabras a la banda: "en un descanso de uno de los partidos más importantes de la Mutua Madrid Open cuando todo el público esperaba expectante mientras descansaba Alcaraz, pinché su música y una ola gigante se desató en la Caja Mágica provocando una espiral de energía maravillosa. Eso es lo que hacen los Pink Flamingos darte un empujón para sentir que tocas el cielo".

Y en boca del propio Luis del Toro: "si tuviera que definir a los Pink Flamingos en una sola palabra, sería ‘Fuerza’. No solo la fuerza arrolladora que desprenden en directo, no solo la fuerza de alegría y musicalidad que contienen sus canciones, es también la fuerza para seguir adelante cuando las cosas no se ponen fáciles, la fuerza para conseguir los objetivos marcados y en definitiva, la fuerza necesaria que conlleva el sueño de seguir adelante con un proyecto musical que vale la pena. Gracias Pink Flamingos".

Pink Flamingos & the Cherry lovers, en definitiva, una banda inimitable.