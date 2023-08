El pueblo español, traicionado

Ya, por la década de los sesenta del siglo pasado, Franco no estaba bien visto en el Vaticano, supongo que debido a una falsa información, pedía libertad, democracia. ¿Sabían que la ETA salió de las sacristías del País Vasco, en muchas de las cuales en lugar de poner a CRISTO ponían al CHE GUEVARA? Eran enemigos infiltrados para destruir la Iglesia y a España, influyendo en la juventud.

Un profesor que residía en Bilbao, según me dijo, se al país vino a vivir a Santander por temor de que su hijo saldría de la ETA de la sacristía. Murió Franco, se acabó la dictadura y el nacional catolicismo, ya éramos libres, ya teníamos democracia. “España anestesiada sin percibirlo. Amordazada sin quererlo, extraviada sin saberlo”, la Obra del PSOE, es el título de un libro publicado en 1988.

Algunas frases: “Vamos a dar la vuelta al país como si fuese un calcetín” R. de la Borbolla. “A España no la va a reconocer ni la madre que la parió.” Alfonso Guerra. Con la colaboración impagable de muchos miembros de la Jerarquía Católica, se estableció una Constitución, que en realidad era un triunfo de los comunistas y socialistas, es decir, una claudicación de los católicos que habían ganado la guerra con miles y miles de mártires, y se entregó a España en manos de sus enemigos. Por ejemplo, en el orden laboral al comunismo se le entrego “Comisiones Obreras”, a los socialistas “La UGT, y para disimular un poco, se fundo USO. Todo esto secundado y promovido por muchos miembros de la Iglesia; y así, de una manera tan vergonzosa, los que habían ganado la guerra la perdieron y entregaron, traicionando al pueblo español que pensaba que todo iba a seguir como cuando vivía Franco.

Y estamos viviendo en una situación dramática, no sé si somos conscientes. La Iglesia mundanizada y desacralizada y el pueblo sencillo, asombrado, ve como de aquella España en que habíamos vivido, no queda nada.