Saber el mérito de uno

Según la cábala, uno puedo tener: baja autoestima o excesiva, aunque en el fondo es bajo aprecio. Cuando alguien tiene baja autoestima, puede desequilibrar todo. Pero si alguien tiene demasiada autoestima y se jacta, es porque en realidad tiene baja autoestima. Esos desequilibrios en el yo, suceden porque hay una inestabilidad en un orden superior.

Cuando uno no se quiere a sí mismo, le resulta imposible amar a otro, además de no reconocer sus propias virtudes. Porque, el que tiene baja la autoestima cree que reconocer sus propias virtudes es vanagloriarse de sus méritos. Y en la cábala, el que tiene méritos tiene que reconocerlos, pero lo tiene que hacer para su interior porque: si yo voy recorriendo las calles con una pancarta en la que me presumo de mis méritos, queda claro que me estoy vanagloriando.

Entonces, ¿qué es la vanagloria? Es la jactancia del mérito. Y, el que tiene baja autoestima cree que la jactancia del mérito es equivalente a reconocerlo. Pero hay que reconocer el mérito porque si no lo haces, no te estás automotivando. Entonces, equilibrio de la autoestima es: la automotivación sin vanagloria y no entender que la vanagloria es el reconocimiento del mérito que lo tengo que reconocer. Porque si no reconozco los méritos, no puedo reconocer los defectos.

Hay mucha gente que te dice que reconozcas tus defectos y a la hora de reconocer los méritos tiene miedo de caer en el ego: y ego es creer que cuando se reconoce los méritos, éstos se desemboquen.