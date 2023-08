Expertos en administración de planilla en Panamá

El proceso de administración de planilla es comúnmente realizado por el departamento de recursos humanos, el mismo se ocupa del pago y el cumplimiento de derechos y obligaciones de los trabajadores. Sin embargo, no todas las empresas cuentan con el personal adecuado para realizar una tarea tan delicada como esta o, simplemente, no es un área a la que le quieran dedicar tanto presupuesto.

La tercerización se presenta entonces como una alternativa conveniente. Firmas como Humanet, con más de 20 años brindando este servicio a cientos de compañías en América Latina y España, saben cómo realizar un trabajo optimizado, customizable, de calidad y económico. Pero, para entender cómo lo hacen, este artículo puede servir de ayuda.

¿Qué tareas absorbe el outsourcing de administración de planilla? La nómina donde se vuelcan los datos de los empleados, como su salario, descuentos y bonificaciones, funciona como una herramienta de gran ayuda que simplifica las labores relacionadas con el área de recursos humanos y contaduría. Su gestión debe estar siempre en manos expertas, como las que ofrece Humanet, para cumplir con cuatro objetivos clave:

Actualizar. En la nómina se lleva a cabo el registro y mantenimiento de los datos de los empleados, como cambios en salarios, incorporaciones y bajas, entre otros. Es por ello que quien se ocupa de su administración, debe estar atento a todas las modificaciones y novedades, a fin de garantizar que se cumpla con los empleados y las leyes vigentes.

Ejecutar los procesos de pago. Este es el proceso en el que se realizan las deducciones y se establecen y brindan las retribuciones. Para ello, se toman en cuenta aspectos como aumentos, ausencias no justificadas, horas extra, adelantos, etc.

Cumplir con las normativas. El servicio de administración de planilla se encarga de cumplir con las regulaciones laborales y fiscales, asegurándose de retener y pagar los impuestos adecuados, así como de gestionar las prestaciones y cumplir con los requisitos de seguridad social.

Generar reportes. Quien gestiona la nómina lleva un registro mensual con información relevante para la empresa. Dichos datos quedan a disposición de la compañía para elaborar, a partir de ellos, resúmenes o informes que son necesarios para el análisis y toma de decisiones empresariales.

¿Cómo afecta la administración de planilla en el éxito organizacional? Una buena administración de planilla impacta positivamente en la satisfacción, motivación, compromiso y desempeño de los empleados. Con ella se pueden garantizar los pagos en tiempo y forma y, así, ganar la lealtad y confianza de los trabajadores con la empresa.

Del mismo modo, evita errores, multas, sanciones y conflictos laborales que pueden perjudicar la reputación, la productividad y la rentabilidad de la organización.

¿Por qué tercerizar? La externalización de la administración de la planilla es una gran idea. Para cualquier negocio o empresa, el outsourcing es una solución segura que ofrece múltiples beneficios.

En el caso de Humanet, su servicio es ideal para ahorrar tiempo y recursos, dado que absorbe las responsabilidades más demandantes de las corporaciones para que estas puedan dedicarse plenamente a las actividades para las que fueron ideadas.

Su promesa es la de brindar asistencia de calidad respetando los lineamientos legales y contractuales de cada región. Cuando se trata de la administración de planilla, también se comprometen con la confidencialidad y la seguridad para proteger la información sensible de sus clientes y empleados.

En ese sentido, la firma ofrece ser una extensión del departamento de gestión humana, aportando una mejor organización e impactando en el desempeño general.

Por último, Humanet se responsabiliza del proceso de delegación de tareas, y se asegura de que las empresas y sus solicitudes y necesidades queden en manos expertas. Por ello, cuenta con su propio equipo de colaboradores con experiencia en gestión de nómina.

Con la ayuda de Humanet, las corporaciones pueden desligarse de la carga extra con tranquilidad y confianza.