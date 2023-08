Devayana Executive Aviation ofrece servicios de alquiler de aviones privados corporativos y yates de lujo

Una de las principales consecuencias que la pandemia del coronavirus produjo, en el ámbito de los vuelos comerciales, fue la del incremento exponencial del uso de jets privados por parte de empresarios, ejecutivos y personas con un cierto poder adquisitivo.

Y es que la aviación corporativa brinda comodidades que no ofrece un vuelo comercial, pero más importante aún, es una modalidad de uso para muchos empresarios o corporaciones, que deben volar a un destino en ciertos márgenes de tiempo, sin escalas, e incluso en ocasiones sin posibilidades de vuelo directo.

Este tipo de aviones de negocios suelen considerarse como un poder reservado a una élite, sin embargo, en muchas ocasiones es más accesible y asequible de lo que se puede imaginar.

No deja de ser un servicio de confort y rentabilidad del desplazamiento, para grupos pequeños entre cualquier origen y destino.

Entre sus ventajas, se encuentra la de disponer de una total flexibilidad en la programación de horarios, e incluso en la modificación de pasajeros, algo que no se podría realizar en un vuelo tradicional.

El ahorro de tiempo es otra de las ventajas que destacan en la aviación corporativa, ya que en las terminales ejecutivas se eluden las colas de facturación y controles de seguridad, algo que agiliza los despegues en unos 15 minutos aproximadamente.

La fiabilidad, discreción y la seguridad son factores fundamentales en este tipo de prestación de servicios, algo que muchos clientes requieren para salvaguardar el desarrollo de sus labores profesionales.

En este marco, Devayana Executive Aviation destaca con un servicio de liderazgo en el alquiler de aviones privados y servicios chárter para profesionales de los negocios y corporaciones.

Sus socios han sido seleccionados con mucha precisión, auditados y certificados para el transporte público de pasajeros.

El principal objetivo en Devayana Executive Aviation es garantizar como gestores intermediarios, los mejores servicios a sus clientes.

Razones para escoger la aviación corporativa Los servicios que otorgan los vuelos comerciales chárter en la actualidad ofrecen numerosas ventajas significativas para los pasajeros respecto de lo que pueden ofrecer las líneas aéreas tradicionales.

En primer lugar, en el segmento específico de la aviación corporativa, es el usuario quien gana una completa flexibilidad horaria en cuanto a los días y horarios en los que puede programar los vuelos, puesto que cuenta con la posibilidad de fijar la fecha de salida en función de su agenda y sin tener que someterse a las largas colas o los tiempos de espera que supone el aeropuerto.

Muchas veces los empresarios o ejecutivos deben estar a tiempo en un destino determinado, ya sea para negociar un contrato o mantener una reunión importante, y también no quieren ver afectada su vida familiar. Por eso, recurren a la aviación ejecutiva para un desplazamiento cómodo, rápido, seguro, puntual y sin escalas.

Otro beneficio importante es que es el propio pasajero quien gestiona el itinerario, elige el avión que mejor se adapte a sus necesidades y coordina su experiencia de viaje; ahorrándose todos los trámites de facturación de equipaje y controles de seguridad que contemplan los vuelos comerciales regulares.

Además, las aeronaves – a diferencia de las tradicionales – tienen mayor espacio, están totalmente equipadas y la tripulación a bordo está a entera disposición del cliente que pretende disfrutar de un servicio privado y confidencial.

Cuál es el valor añadido de un servicio lujoso, flexible y a medida Devayana Executive Aviation es una empresa de aviación corporativa especializada en el alquiler de jets privados para profesionales de los negocios y personas que tienen fines comerciales o de ocio.

La firma, que tiene como CEO y fundadora a Belén Bolaños, procura exceder el estándar en la prestación de los vuelos ejecutivos, con una experiencia de viaje personalizada “de principio a fin” a cualquier parte del mundo y a través de un personal a bordo abocado a las necesidades o preferencias del usuario.

Su flota compuesta por 8 jets ofrece una comodidad, exclusividad y privacidad que es difícil de encontrar en las líneas aéreas habituales, además de una cobertura global a más de 20.000 destinos del mundo. Al mismo tiempo, la compañía (con base en Santa Cruz de Tenerife) también gestiona el alquiler de yates privados o diseños exclusivos para aquellos clientes amantes de la creación de estilos.

Devayana Executive Aviation, en efecto, representa una excelente opción para empresarios o ejecutivos que buscan una experiencia de viaje personalizada, exclusiva y gratificante.