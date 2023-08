Rikki permite saber la medida ideal que debe tener un anillo

El poder tener un conocimiento preciso de la talla correcta de un anillo y conseguir el ajuste adecuado son factores cruciales a la hora de invertir en una alianza o de regalar un accesorio elegante.

Por eso, si bien en el mercado existen varios tipos de medidores, el medidor de anillo a tamaño completo es un gran aliado para efectuar mediciones consistentes y garantizar ajustes cómodos y seguros.

En este marco, Rikki es una fintech catalana que ha creado un anillo digital innovador para hacer pagos móviles. Asimismo, en su plataforma web ofrece una completa guía de cómo medir una alianza.

¿Cómo encontrar el ajuste perfecto? El saber la talla perfecta de un anillo es fundamental para que la pieza calce bien de inmediato y evitar que, lo que en un principio era un bonito obsequio, se vea afectado por la dificultad de que a la persona no le quepa. Por este motivo, la empresa Rikki que fabrica anillos inteligentes que funcionan como métodos de pago, explica, en su blog online, cómo utilizar el medidor de anillo de tamaño real. El “tallaje de anillos completo” es el mejor aliado en el momento de encontrar el ajuste perfecto, dado que su uso permite ahorrar tanto tiempo como dinero evitando ajustes posteriores o compras adicionales.

Según los especialistas, lo primero que se debe tener en cuenta antes de medir es el tamaño de los dedos porque estos, con el calor, se dilatan y, con el frío, se contraen, por lo que es recomendable – en caso de que estén fríos – sumergirlos en agua tibia durante unos minutos porque la medición resulta más precisa cuando estos están calientes e hinchados.

Una vez que las manos estén relajadas y los dedos en una posición recta, la utilización del medidor de anillos de tamaño real es simple y sencilla. La persona solo tiene que deslizarlo sobre su dedo hasta que se ajuste de manera cómoda. No obstante, previamente tiene que asegurarse que el dispositivo esté en posición horizontal y no rote alrededor de la falange. La medida correcta de calce se obtiene por intermedio del punto en el que se superponen los extremos del medidor. Asimismo, al tener la herramienta medida de medio o un cuarto de tamaño, si la medición cae entre dos tamaños resulta conveniente optar por una dimensión ligeramente más grande porque puede ajustarse después si fuera necesario.

Averiguar la talla de anillo desde la comodidad del hogar La compañía Rikki, con el objeto de facilitar un proceso de compra segura para sus clientes, envía un medidor de anillos a tamaño completo para que averigüen la talla de alianza correcta desde la comodidad del hogar.

Se trata de dispositivos versátiles (hechos de plástico o metal), fáciles de usar, que brindan mediciones precisas y que ofrecen una gama extensa de tamaños para adaptarse a diversos dedos y estilos de anillos.

Rikki descuenta el coste del medidor en el momento de efectuar la compra del anillo y, en caso de que el cliente no encuentre comodidad con la pieza, se le asegura un cambio gratuito de talla.