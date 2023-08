Cuando la rutina diaria se torna estresante, se busca un lugar para despejar la mente. The Garden surge como opción para entrenar y relajarse a través de un entorno cálido y pacífico.

The Garden es un centro especializado en los métodos GYROTONIC® y GYROKINESIS®. El lugar ofrece la práctica de 5 estilos diferentes de yoga y además clases de danza y masajes, todas ellas, disciplinas relacionadas con el bienestar y la conciencia interior.

Practicar la disciplina de Yoga Aéreo en Madrid es posible con The Garden. Se trata de una las actividades más elegidas en la búsqueda de conexión entre cuerpo y mente.

Los beneficios del Yoga Aéreo en The Garden Madrid El Yoga Aéreo es una disciplina en el que confluyen la espiritualidad con el ejercicio físico. Se encuentra inspirado en el yoga tradicional y vincula conceptos ancestrales de trabajo en suspensión, pilates, danza y gimnasia. La actividad tiene por objetivo potenciar el desarrollo corporal de una manera natural y emocional, mediante herramientas holísticas utilizando un columpio como plataforma. Es una técnica que se adapta a cualquier persona sin distinción de edad.

Se trata de una disciplina apta para todo tipo de público. Los beneficios del Yoga Aéreo actúan en distintas partes del organismo, ya que aumenta la movilidad articular, oxigena el cerebro, reduce el estrés y permite corregir la postura del cuerpo.

El Yoga Aéreo fortalece la mente y mejora la movilidad de las articulaciones El Yoga Aéreo es un entrenamiento que fortalece el cuerpo y la mente. El centro multidisciplinar The Garden proporciona el Yoga Aéreo como método para mejorar la flexibilidad y movilidad de las articulaciones mediante prácticas dinámicas y estáticas.

El estudio fundado por la bailarina Flavia Abbadessa se enfoca en producir sensaciones positivas en el organismo mediante un proceso de liberación necesario en los tiempos que corren. La disciplina resulta clave para superar cuadros de ansiedad o problemas de sueño que dificultan el camino hacia la paz interior. La característica esencial del Yoga Aéreo consiste en la transformación de hábitos para una mejor calidad de vida. Para quienes nunca practicaron la disciplina, el centro ofrece una clase de prueba por 10 € con el fin de incentivar un estilo saludable.

The Garden funciona como un lugar de encuentro donde conectar con uno mismo y con otras personas es posible. El Yoga Aéreo es una de las principales herramientas de entrenamiento físico y meditación del lugar.