Schneider Electric se encargará de la modernización y automatización de toda la red de distribución eléctrica de media tensión de Serbia

Un proyecto de 140 millones de euros para mejorar la fiabilidad de la red, reducir las averías y la duración de los cortes de suministro. También disminuirá las pérdidas en la red, lo que permitirá reducir y ahorrar enormes emisiones de CO2 Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha firmado un contrato para suministrar equipos de media tensión (MT) y software de gestión de red para modernizar la red de distribución eléctrica de Serbia. Este proyecto de modernización de la red en todo el país tiene como objetivo mejorar la fiabilidad de la red, reduciendo los cortes de energía y su duración.

Serbia quiere mejorar la fiabilidad de la electricidad y reducir las pérdidas

Esta modernización mejorará la calidad del suministro eléctrico y reforzará así el servicio prestado por el operador del sistema de distribución de Serbia, Elektrodistribucija Srbije (EDS), y sus clientes.

"Estoy segura de que la inversión de 140 millones de euros en la modernización de nuestro sistema de distribución de electricidad mejorará el suministro de nuestros ciudadanos, así como el de las empresas, y reducirá significativamente las pérdidas en la red en varios millones de euros al año", ha declarado la Primera Ministra serbia, Ana Brnabic.

Schneider Electric modernizará y automatizará los procesos e instalaciones de Serbia

Como proveedor tecnológico líder del mercado, Schneider Electric cuenta con los productos conectados, el software y la experiencia necesarios para modernizar, automatizar y transformar toda la red de MT del país. Las redes digitalizadas del futuro mejoran la eficiencia energética, aceleran la integración de fuentes de energía renovables, como la solar y la eólica, equilibran la oferta y la demanda de energía y facilitan así la transición a la energía verde. Las capacidades de gestión de datos respaldan los esfuerzos por optimizar y descarbonizar el uso de la energía del lado de la demanda.

La modernización de la red y la digitalización también ayudan a identificar la mejor manera de configurar y operar la red de distribución existente, lo que puede reducir o posponer grandes inversiones de capital en la construcción de centrales eléctricas, ahorrando fondos públicos y reduciendo el desperdicio.

"El software producido en Serbia por Schneider Electric puede implantarse en nuestra red energética para hacerla más fiable y eficiente, para que haya menos cortes y reducir las pérdidas en nuestra red", ha declarado Dubravka Djedovic, Ministro serbio de Minas y Energía.

"Es un orgullo que Schneider Electric colabore con Serbia en la consecución de sus objetivos de modernización de la red eléctrica y apoye su transición hacia la energía renovable", ha declarado Gary Lawrence, President of Power and Grid segment at Schneider Electric. "Tenemos más de 20 años de experiencia trabajando en el país, incluyendo nuestro centro global de investigación, desarrollo y producción del software de Schneider Electric para optimizar la gestión de la distribución eléctrica".