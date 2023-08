Schneider Electric facilita el cumplimento de los objetivos de sostenibilidad simplificando la gestión de los sistemas energéticos de los edificios con EcoStruxure™ Energy Hub

EcoStruxure Energy Hub ayuda a los propietarios y a los administradores de instalaciones a cumplir los estándares y normativas energéticas de los edificios y a gestionar los sistemas energéticos proporcionando hasta un 30% de ahorro energético¹ con una experiencia de usuario sencilla e intuitiva y una solución resistente a los ciberataques Este software de servicio (SaaS) escalable y de autogestión reduce el tiempo de instalación y los costes iniciales hasta en un 25% y los costes de mantenimiento informático hasta en un 50%²

Schneider Electric, líder mundial en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, y reconocida como la empresa más sostenible del mundo en 2021 por Corporate Knights Global, anuncia el lanzamiento de EcoStruxure™ Energy Hub, una solución de software de servicio (SaaS) IoT de autogestión escalable, que simplifica la gestión de los sistemas eléctricos y energéticos digitalizados. EcoStruxure Energy Hub está disponible para descargar en la App Store y a través de Schneider Electric, el Canal de Partners EcoXpert, Distribuidores o Instaladores Eléctricos.

Con EcoStruxure™ Energy Hub, los propietarios y administradores de edificios comerciales, industriales y de uso terciario pueden cumplir fácilmente los estándares y normativas energéticas emergentes, gestionando de forma más eficaz los sistemas energéticos y asegurándose de que están en el buen camino para alcanzar objetivos de sostenibilidad más ambiciosos. La solución es muy diferente a todo lo que hay en el mercado, ya que ofrece a las empresas la posibilidad de conectar sus dispositivos, empezar a recopilar datos y visualizar información sobre su consumo energético en cuestión de minutos, todo ello desde una sencilla aplicación para smartphone.

Gracias al cumplimiento con la normativa energética de forma demostrada y documentada, EcoStruxure™ Energy Hub permite a los proveedores de servicios solventar sin complicaciones las complejidades relacionadas con el cumplimiento de la normativa energética local para satisfacer los requisitos de los clientes. Además, establece la opción de dar servicio a distancia a los clientes, manteniendo relaciones continuas y maximizando el valor añadido del servicio. EcoStruxure™ Energy Hub está diseñado pensando en la simplicidad, desde la compra hasta la instalación, la implementación, la configuración y el uso.

"Sabemos que los edificios son responsables del 43% de las emisiones de CO2 a nivel mundial, sin embargo, aproximadamente el 90% de los equipos eléctricos no están conectados al software³ y monitorizados en tiempo real, lo que significa que la mayoría de las empresas no tienen visibilidad de su consumo energético", comenta Eduard Mirabet, Desarrollador del negocio Digital Power en Schneider Electric. "La digitalización de la energía es clave para crear Edificios del Futuro, proporcionando la visibilidad necesaria para reducir el uso total de energía y demostrando el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad. Con EcoStruxure™ Energy Hub, hemos creado una solución de software de servicio innovadora, intuitiva y sencilla que hace que la gestión eléctrica y energética sea tan simple como gestionar las finanzas en un smartphone".

EcoStruxure Energy Hub es sencillo, inteligente y IT-Friendly

EcoStruxure™ Energy Hub está diseñado para que sea sencillo de implementar y de utilizar, conectando dispositivos sin esfuerzo para recopilar y visualizar datos en cuestión de minutos. Su configuración gráfica facilita la adaptación al entorno, mientras que los cuadros de mando (dashboards) y los reports se rellenan automáticamente para acelerar la obtención de valor. Basada en una potente plataforma energética diseñada por especialistas en gestión energética hace más simplifica la tarea de comprender y analizar los datos para producir ahorros energéticos de hasta el 30%, promoviendo una gran concienciación sobre el gasto energético.

Como aplicación basada en web, no hay software que instalar o mantener, lo que significa que no es necesario pararlo para hacer actualizaciones o mantenimientos del software, ya que las nuevas funciones se lanzan continuamente y se actualizan automáticamente. EcoStruxure™ Energy Hub es una solución IoT nativa que IT-Friendly y está diseñada teniendo en cuenta la ciberseguridad de extremo a extremo.

Gracias a los nuevos EcoStruxure™ Panel Server, las pasarelas IoT de nueva generación para la distribución eléctrica inteligente, cualquier empresa puede conectar su infraestructura energética y eléctrica, recopilar datos y enviarlos de forma segura a la nube en cuestión de minutos.

Al cumplir con los requisitos de la norma de ciberseguridad reconocida a nivel mundial, ISA/IEC 62443, se puede tener la tranquilidad de que los datos se transmiten de forma segura a la aplicación web y de smartphone EcoStruxure Energy Hub y así poder visualizar toda la información sin incidencias.

Cumplimiento del código energético y análisis del uso de la energía

EcoStruxure™ Energy Hub proporciona funciones de análisis energético y evaluación comparativa para identificar los factores que contribuyen al uso de la energía, analizar los patrones de uso y aplicar medidas de ahorro en los consumos de energía. El software facilita el seguimiento del consumo de energía con las siguientes características:

Recopilación y almacenamiento de datos energéticos durante 36 meses o más.

Categorización del uso de la energía por tipos de carga, como calefacción, ventilación y aire acondicionado, iluminación y cargas de enchufe, para identificar dónde centrar las iniciativas de ahorro energético.

Agregación de los datos de consumo de energía por centro, edificio, planta, área o zonas, dentro de una misma empresa o grupo.

Comparar y clasificar los principales factores que contribuyen al consumo de energía en varios emplazamientos, edificios, plantas, áreas, zonas, equipos o dispositivos.

Analizar los factores que contribuyen al consumo de energía, los patrones de uso e identificar el derroche de energía.

Supervisión y elaboración de informes sobre el uso de la energía de acuerdo con ASHRAE 90.1, IECC, LEED, California Title 24. Monitorización y aviso de la distribución eléctrica

Dado que el buen funcionamiento operativo de una empresa dependen de un suministro fiable, EcoStruxure™ Energy Hub alerta inmediatamente de las perturbaciones en el sistema eléctrico y supervisa fácilmente el estado en tiempo real de los equipos eléctricos. Al recopilar información de los equipos eléctricos, puede notificar inmediatamente por correo electrónico o a través de la app móvil.

La app EcoStruxure™ Energy Hub permite ver fácilmente las notificaciones de alarma, revisar sus detalles y reconocer las alarmas de forma remota con un registro de auditoría. Los detalles de la alarma se comparten sin problemas entre la web y las aplicaciones móviles, por lo que todos los usuarios, con permiso, tienen acceso a la misma información.

Además, se puede ver el estado del dispositivo en tiempo real para cada activo, incluidas las mediciones de tensión, corriente, demanda y energía. También se pueden ver las tendencias históricas para el intervalo de tiempo seleccionado.

EcoStruxure™ Energy Hub está disponible actualmente a través de la App Store o poniéndose en contacto con un EcoXpert de Schneider Electric. Para obtener más información, visite se.com.

