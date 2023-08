La solución para quienes no tienen compañero de viaje y desean compartir experiencias con gente nueva es Devayana Tourist Business

A lo largo de su vida, hay muchas personas que deciden viajar solas porque lo consideran una experiencia inolvidable que las pone a prueba, les otorga un mejor conocimiento personal e incluso les estimula su autoconfianza.

Sin embargo, también hay quienes no se atreven a hacerlo, ya sea por miedos o inseguridad, o porque sus amigos o familiares tienen incompatibilidad de agenda, cuestiones laborales u otros compromisos que lo impiden.

Para todas esas personas que buscan un compañero de viaje, Devayana Tourist Business es el aliado perfecto. Esta es una empresa de servicios turísticos que organiza experiencias grupales y paquetes personalizados en las Islas Canarias, ampliando oportunidades de vivir sensaciones únicas en los cuatro continentes, con personas que compartan mismas inquietudes, y dispuestas a unirse en una aventura destacable.

Destinos como España, Europa, Asia, África, Oceanía y Oriente serán algunos de los que formarán parte de la aventura.

Compartir una gran aventura con un compañero de viaje La agencia Devayana Tourist Business es una firma especializada en la organización de vacaciones y eventos en las Islas Canarias, que apuesta tanto por satisfacer las necesidades de los clientes como por ayudarlos a encontrar las mejores opciones para configurar una estancia agradable y acorde a sus expectativas.

En este marco, la empresa hace gala de servicios turísticos y paquetes que están fuera del formato de turismo tradicional y altamente comercializado. De hecho, una de sus principales preocupaciones se enfoca en la situación de aquellos viajeros solitarios que no disponen de una compañía para el viaje, por lo que – para tal fin – ofrecen una aventura de destinos organizados donde las personas cuentan con la posibilidad de compartir experiencias con perfiles similares o que tengan sus mismas preferencias.

La agencia promueve las relaciones interpersonales a través de itinerarios grupales únicos y enriquecedores, aprovechando la combinación de encantos naturales, patrimonios culturales y atractivos populares que distinguen a los centros turísticos de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

En la misma línea, Devayana Tourist Business – dependiendo de la particularidad de cada centro turístico y de los requerimientos del viajero – organiza paquetes de aventuras que incentivan las experiencias sociales, como en el caso de la práctica deportiva de kayak, pádel, senderismo, rutas de escalada en grupo, paseos en bicicleta y la excursión en el monte con quads; paquetes de “ensueño acuático” con actividades como surf, paddle surf y la ruta en catamarán; y las opciones de ecoturismo con equitación y el parque de tirolinas, además de una degustación gastronómica característica en cada destino del territorio insular.

Cómo es el nuevo concepto de vacaciones personalizadas La empresa Devayana Tourist Business, que tiene como CEO y fundadora a Belén Bolaños, encarna un nuevo concepto vacacional y es una alternativa innovadora respecto del circuito convencional de las agencias turísticas.

A través de un criterio de vacaciones sostenibles y mediante una filosofía centrada plenamente en la satisfacción del cliente, la agencia planifica itinerarios personalizados según las expectativas e intereses que cada usuario plasma en el formulario de contratación.

La idea parte de una combinación de posibilidades durante el viaje, en la que Devayana Tourist Business brinda oportunidades de conocer personas, lugares y momentos únicos.

Como empresa que marca la diferencia, ofrece servicios con discreción, pero con una total transparencia de los itinerarios de viaje. El cliente comienza con elegir su destino y perfil de compañía, todo mediante una previa simulación online.

Las principales características que impulsaron al equipo en Devayana Tourist Business a presentar estas nuevas tendencias de viaje, fueron las de prestar apoyo a diferentes perfiles de personas que desean experimentar e innovar y que les apasiona conocer gente nueva con sus mismas inquietudes.

Esto es un complemento que abre un abanico de posibilidades para todos aquellos que no disponen de tiempo libre para organizar, o quizás para los que deseen formalizar un cambio en su vida social, pero no sepan como hacerlo.

Incluso para crear vínculos de personas que hayan iniciado un proceso de búsqueda de pareja, pudiendo disfrutar de un viaje que les ayude a conocerse

Más que un viaje En Devayana Tourist Business cuentan con guías locales, así como con un equipo de coordinadores profesionales que trabajarán desde el inicio hasta la finalización de la experiencia.

Cada grupo contará con varios coordinadores de viaje, los cuales acompañarán cada experiencia con las garantías de calidad y excelencia.

Para la agencia, el turismo responsable es parte indispensable de su filosofía.

Una de las piezas clave de este proyecto son los coordinadores y guías locales en cada lugar y destino.

Son un componente más en el grupo, pero tomando un papel de liderazgo clave en este tipo de viajes. No son viajeros colaboradores sin más como cogen en otro tipo de viajes grupales, ellos son parte del equipo de Devayana Tourist Business y están formados y capacitados para ofrecer los mejores servicios.

En conclusión, Devayana Tourist Business facilita todo lo necesario para aquellos clientes solitarios que desean explorar experiencias innovadoras, junto a personas dispuestas a compartir aventuras.