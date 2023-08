Los marketplaces son fundamentales para la internacionalización de empresas

Gracias el informe del e-shopper de Dpd, hoy se sabe que un 69 % de los europeos han comprado en sitios web de toda Europa y casi un 40 % lo ha hecho también en otros países como China o EEUU. Y, pese a que España es una potencial e-commerce, todavía no está en el top 5 de volumen de tráfico en Europa, con lo que, pese a ser marcas españolas, dejar de trabajar el potencial de venta en el extranjero puede representar una pérdida potencial.

Si se analiza el último estudio de SemRush, El estado del comercio electrónico: informe sobre las principales tendencias del e-commerce, además de ver el potencial de tráfico a ventas, en la naturaleza de los e-commerce más visitados se ve un patrón que llama la atención: casi todos son marketplaces. Y es que estas plataformas se han popularizado como una de las herramientas más potentes para internacionalizar una marca desde cualquier parte del mundo.

Además, de cara a los próximos 5 años, se espera que los marketplaces representen más del 60 % del e-commerce global. Todos estos factores apuntan a una clara conclusión: vender en Europa vía digital es una gran oportunidad y si se focaliza en marketplaces, el ratio de éxito se multiplica. Sin embargo, la internacionalización de una marca en estas plataformas, pese a ser más rápida y barata que crear un e-commerce propio, requiere conocimientos y estrategias específicas. Por esta razón, contar con el apoyo de profesionales como Tandem Up, agencia especializada en marketplaces, es lo más recomendable.

Beneficios de internacionalizar una marca en marketplaces Según los expertos, cada vez son más las marcas que han elegido estas plataformas como un recurso para internacionalizar su modelo de negocio. Pero, ¿cuáles son las ventajas reales de internacionalizar una marca a través de marketplaces?

En primer lugar, los marketplaces cuentan con tecnología y logística establecidas que permiten a las marcas simplificar sus procesos de envíos y devoluciones alrededor del mundo. Es el caso de Amazon, AliExpress o Miravia, que cuentan con una logística propia que ayuda a las marcas a llegar a mercados a los que, de otras forma, sería casi imposible hacerlo.

Otra de las ventajas es que las plataformas más destacadas en este sector cuentan con una base de clientes sólida que ya confían en sus servicios, lo que puede ayudar a conseguir un mayor número de ventas. Además, desde Tandem Up destacan también que los marketplaces favorecen el proceso de testar nuevos mercados de forma ágil y sin correr grandes riesgos, a la vez que permiten llegar mucho más rápido a nuevas audiencias.

Asimismo, los marketplaces ofrecen beneficios en el ámbito fiscal, ya que algunos cuentan con partners fiscales que sirven de apoyo a la hora de realizar registros o declaraciones internacionales.

Tandem Up, un aliado estratégico para la internacionalización en marketplaces A la hora de internacionalizar una marca, a veces, las compañías pasan por alto ciertos aspectos que son fundamentales. No hay que olvidar que, en estos casos, se debe trabajar una estrategia diferente para cada país. Además, adaptar la logística a cada una de las diferentes regulaciones, personalizar los contenidos o conocer cuáles son las tendencias de pago de cada uno de los lugares en los que se quiere operar puede ser una tarea complicada.

En este sentido, una buena idea es contar con expertos como los de Tandem Up. Esta consultora española ha especializado sus servicios en este canal de ventas, proporcionando a sus clientes la posibilidad de ampliar sus ventas mediante estrategias ajustadas a las necesidades de cada uno. De esta forma, llevan a cabo el diseño de una hoja de ruta que les permite alcanzar la expansión internacional de los negocios de una manera apropiada y exitosa.

El acompañamiento y asesoría continua son otros aspectos que distinguen el trabajo de Tandem Up, convirtiéndose en una de las principales agencias de referencia para la internacionalización de marcas a través de marketplaces.