La validez de los informes de detectives privados en los procedimientos judiciales, por Detectives Inve

Cuando hay un procedimiento judicial, tanto la recopilación e idoneidad de las pruebas como su consideración o no por parte de la justicia, son imprescindibles en la instancia de obtener una sentencia desfavorable o favorable.

En este proceso, el Detective Privado encarna una función de gran apoyo para la resolución de litigios al reunir de forma profesional, discreta y rigurosa una cantidad de material probatorio que puede resultar de gran validez en el juicio.

Dentro de este contexto, Detectives Inve es una agencia de investigación que presta eficaces servicios a particulares, abogados y empresas.

La validez de las pruebas obtenidas por detectives diplomados y legalmente habilitados La Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000) publicada por el BOE, en su artículo 265, fija una nítida relevancia respecto de las pruebas e informes emitidos por los detectives privados. La normativa aclara que el testimonio del detective tiene presunción de veracidad, en caso de ser ratificado en sede judicial, salvo prueba en contrario.

De este modo, la aceptación o no de la validez de la prueba aportada, por parte de los juzgados de España, dependerá de que el Detective Privado cuente con la Licencia Oficial expedida por el Ministerio del Interior, de la veracidad de sus investigaciones – vídeos, fotografías, grabaciones o documentos – y de que el procedimiento para obtener las pruebas no haya vulnerado los derechos fundamentales del investigado.

En este marco, Detectives Inve es una agencia de investigación ubicada en La Coruña que cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector y un equipo de investigadores privados diplomados. Uno de sus principales servicios está orientado a servir de apoyo para los diferentes bufetes de abogados de la ciudad.

En la misma línea, mediante sus amplios medios e infraestructura, la firma, a nivel nacional e internacional, desarrolla investigaciones marcadas por la eficacia y una absoluta discreción.

Los informes que se entregan a los clientes son de utilidad para que los abogados de los mismos tomen decisiones y, en consecuencia, los presenten en los Tribunales de Justicia con la finalidad de defender los intereses de su cliente.

Un trabajo investigador que se adapta a todo tipo de casos y clientes La agencia de Detectives Inve, fundada y dirigida por el Detective Privado Gonzalo Solís (Licencia Nacional nº.168), destaca por ofrecer un servicio adaptado a todo tipo de casos y clientes. Esto queda comprobado en sus múltiples investigaciones llevadas a cabo para empresas y profesionales.

En ese escenario, la compañía dispone de servicios de índole familiar que incluyen observación de conductas conyugales, revisión de pensiones y custodias, localización de bienes y/o personas y detección de consumo de drogas o ludopatía; servicios empresariales con investigación de absentismo laboral, competencia desleal, bajas fingidas o duplicidad ocupacional, entre otras.

Además, abarca servicios económicos con investigaciones por solvencia e insolvencia, localización de deudores y bienes, previo embargo y ejecutivos; y arrendamientos por duplicidad de domicilios, incumplimiento de contratos, subarriendos indebidos, etcétera.

Cabe destacar que Detectives Inve también efectúa seguimiento de lesionados y verificación de siniestros para compañías de seguros y Mutuas, al igual que detección de escuchas y/o sistemas de grabación ocultos.