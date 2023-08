Formación de oferta promovida por el SEPE para personas trabajadoras y autónomas

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) promueve esta formación 100% subvencionada, con titulación reconocida, para trabajadores y autónomos de distintos sectores profesionales Estos planes de formación profesional para el empleo están dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras por cuenta ajena y autónomas de los distintos sectores productivos como comercio, educación, transporte, metal o artes gráficas, entre otros, y están impartidos por diversos centros de formación, dentro de la convocatoria estatal de formación para ocupados vigente.

El objetivo de la formación de oferta es ayudar a las personas en activo a cumplir con las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal, así como mejorar las competencias y habilidades para dar respuesta a las necesidades del mercado de trabajo, facilitando el reciclaje y la cualificación profesional.

Algunos de los objetivos de estos cursos de formación, que no tienen ningún coste económico, son:

Mejorar las competencias profesionales e itinerarios de empleo y formación.

Mejorar la empleabilidad de los trabajadores con mayores dificultades.

Acreditar las competencias adquiridas por formación. El SEPE contribuye, de esta forma, a la formación continua de los trabajadores, mejorando su capacitación para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y atendiendo a los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas.

Todos estos cursos están 100% subvencionados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, lo que significa que no consumen créditos de formación y no suponen coste alguno para los participantes. No es formación bonificada, ni se necesita autorización de la empresa para realizarlos, ya que las personas interesadas pueden inscribirse a título personal. Además, todas las acciones formativas son especialidades del SEPE con diploma al finalizar con éxito la formación que certifica el correcto aprovechamiento del curso.

