El secreto de los call centers exitosos son los auriculares profesionales, según Tecnitrán

Una herramienta de trabajo esencial para las personas que trabajan en centros de atención al cliente son los auriculares profesionales, puesto que la calidad del audio es primordial para poder desenvolverse sin problemas y ofrecer un mejor servicio, siendo el secreto de todo call center.

Tecnitrán es una empresa que brinda servicio y productos de telecomunicaciones y seguridad para las compañías españolas, desde walkie talkies, auriculares profesionales, cámaras de videovigilancia o sistemas de control de acceso para organizaciones.

Razones por las que invertir en auriculares profesionales Si bien hay una gran variedad de auriculares profesionales, desde inalámbricos, con cable y USB, todos deben garantizar una experiencia de audio de calidad, ya que, de lo contrario, el sonido puede verse afectado y puede traer como consecuencia dificultades de comunicación entre el representante del servicio y el cliente. Además, unos auriculares de mala calidad pueden causar dolor y fatiga en el oído luego de tantas horas de uso, afectando no solo la calidad del servicio, sino también la salud del operador.

Los auriculares profesionales de buena calidad permiten una mejor calidad de audio al momento de las llamadas, ayudando a los representantes de servicio al cliente a escuchar al usuario claramente y proporcionales las respuestas más precisas. De ahí surge la importancia de acudir a las empresas especializadas en equipos de audio, debido a que cuentan con los conocimientos necesarios para asesorar al usuario en la decisión de escoger qué tipo de auriculares se adapta mejor a sus necesidades.

Consejos de Tecnitrán para escoger auriculares profesionales Invertir en equipos de trabajo de buena calidad influyen directamente en el desempeño laboral. Por ende, expertos aconsejan que los auriculares profesionales sean robustos y que tengan cancelación del ruido, para potenciar la experiencia de uso.

De igual forma, los auriculares de buena calidad deben cumplir con las normas de seguridad laboral y NR17, es decir, no deben perjudicar el oído ni la salud general del usuario. También deben contar con opciones de control de volumen, flexibilidad de ajuste, emisión de sonido sin distorsiones, ángulo de rotación ideal del micrófono y, además, deben ser de alta durabilidad.

Los auriculares profesionales ideales para call center deben ser cómodos, no cansarse, calentarse ni ser molestos al oído del operador, ya que esto influye directamente en su productividad y en la reducción de la fatiga, debido a las largas jornadas de trabajo.

Tecnitrán tiene más de 30 años siendo referente en el sector de telecomunicaciones y seguridad empresarial en España debido a su gran capacidad de tecnología innovadora, ofreciendo soluciones integrales en el área, adaptadas a las necesidades de cada cliente.