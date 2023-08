¿De qué se trata una tesis doctoral?

Una tesis doctoral se trata de un trabajo de investigación que llevan a cabo los estudiantes de doctorado para obtener su título de doctor. Este documento contiene los resultados de una investigación en profundidad sobre un tema específico dentro de una disciplina académica en particular.

La tesis doctoral corresponde a la última etapa de la vida universitaria. Significa uno de los mayores retos de investigación en la vida profesional de una persona y requiere un compromiso exclusivo de, al menos, 2 años.

Antes de redactar una tesis doctoral, el estudiante debe trabajar bajo la supervisión de un asesor académico o director de tesis doctoral. Esta persona es la encargada de brindar orientación y apoyo durante todo el proceso, asegurándose de que el estudiante siga un enfoque metodológico adecuado y que el trabajo cumpla con los requerimientos de este tipo de proyecto.

Sin embargo, en muchos casos, los estudiantes de doctorado suelen tener muchas responsabilidades. Es por ello que en TUTFG cuentan con un equipo de profesionales en redacción, capacitados en todas las áreas de estudio dispuestos a ayudar a realizar la tesis doctoral y terminar el doctorado. Lo mejor es que el presupuesto es personalizado y totalmente gratis.

La ventaja del servicio que ofrecen en TUTFG es que en cada entrega del trabajo brindan un informe antiplagio de Turnitin, un software utilizado por las Universidades que permite detectar todo tipo de plagio académico. Además, este servicio es 100 % confidencial y personalizado, por lo que no revelan datos personales y académicos.

Características de una tesis doctoral Introducción: Presenta el tema de investigación, su relevancia y los objetivos del estudio.

Revisión de la literatura: Resumen de las investigaciones previas relacionadas con el tema de la tesis doctoral.

Metodología: Descripción detallada de los métodos y técnicas utilizados para llevar a cabo la investigación.

Resultados: Presentación y análisis de los hallazgos obtenidos en la investigación.

Discusión: Interpretación de los resultados y su relación con la literatura previa.

Conclusiones: Resumen de los principales hallazgos y su contribución al campo de estudio.

Bibliografía: Lista de todas las fuentes citadas en la tesis.

La extensión y los requisitos para una tesis doctoral pueden variar según la Universidad y el país, pero suele ser un trabajo extenso que el estudiante debe defender ante un comité académico o tribunal una vez que completa la tesis doctoral. Las personas que necesiten ayuda con la presentación y el guion para la defensa de la tesis doctoral en TUTFG también pueden ayudar.

Tesis tradicionales y tesis por compendio de publicaciones Existen dos tipos de tesis doctorales: tesis tradicionales y tesis por compendio de publicaciones. La principal diferencia entre ambas reside en la estructura y el enfoque que presenta cada una de ellas.

La tesis tradicional es un proyecto extenso de 250 o 300 páginas aproximadamente, según la especialidad. Representa una base de conocimientos, sobre los que se pueden elaborar futuros artículos. En ella, el estudiante puede recopilar varios artículos relacionados entre sí, que aborden diferentes aspectos o resultados de su investigación y estén relacionados entre sí.

Sin embargo, la tesis por compendio de publicaciones es un proyecto que supone una compilación de publicaciones (artículos o capítulos de libros) previamente escritas y publicadas por el estudiante en revistas científicas, conferencias y cualquier otro medio académico reconocido. Requieren autorización del tutor para hacerlo por esta modalidad.

Amplia experiencia en revistas de todos los cuartiles: Q1, Q2, Q3 o Q4.

Los cuartiles son medidas de posición estadística que dividen una distribución de datos en cuatro partes iguales, cada una de ellas representa el 25 % de los datos ordenados de menor a mayor. Se utilizan para describir la dispersión de los datos y para entender mejor su distribución.

De esta forma, se identifican tres datos:

El primer cuartil (Q1) que es el valor que separa el 25 % inferior de los datos del 75 % superior.

El segundo cuartil (Q2), también conocido como mediana, que es el valor que separa el 50 % inferior del 50 % superior de los datos.

El tercer cuartil (Q3) que es el valor que separa el 75 % inferior del 25 % superior de los datos.

El cuarto cuartil (Q4) no es mencionado por algunas fuentes, ya que es simplemente el valor más alto de los datos y coincide con el percentil 100.

Los cuartiles son útiles en la estadística descriptiva y en la exploración de datos, ya que proporcionan una idea de cómo están distribuidos los datos y cómo se distribuyen los valores alrededor de la mediana.

Las personas que no tengan tiempo para calcular cuartiles pueden dejar su proyecto académico en manos de los expertos de TUTFG.