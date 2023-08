Reducción de las emisiones de CO2 y los costes gracias a la remanufactura de rodamientos

Schaeffler agrupa sus actividades de remanufactura de rodamientos en Schaeffler Industrial Remanufacturing Services AG & Co. KG, con sede en Wuppertal. La remanufactura ahorra recursos valiosos y reduce la huella de carbono de los clientes. Schaeffler capacita y certifica a sus clientes para que ellos mismos se ocupen de la remanufactura y montaje de los rodamientos Gracias a la remanufactura sistemática de rodamientos, Schaeffler, el proveedor global de los sectores de la automoción y la industria, lleva muchos años ofreciendo a sus clientes un importante servicio en términos de economía circular sostenible. La remanufactura ahorra recursos valiosos y reduce la huella de carbono de los clientes, en todos los sectores. Desde marzo de 2022, Schaeffler ha agrupado sus servicios de remanufactura de rodamientos para el mercado regional en Schaeffler Industrial Remanufacturing Services AG & Co. KG, con sede en Wuppertal. Asimismo, Schaeffler participa en "Circular Valley", una iniciativa interregional de la ciudad de Wuppertal para la economía verde y circular.

Los clientes tienen varias opciones

Los clientes pueden elegir entre tres alternativas para remanufacturar sus rodamientos. En primer lugar, los clientes pueden enviar sus rodamientos a Schaeffler en Wuppertal para su remanufactura. Luego los rodamientos se devuelven al cliente. La segunda opción consiste en que empleados de Schaeffler desmonten, remanufacturen y vuelvan a montar los rodamientos en las instalaciones del propio cliente. Como tercera opción, Schaeffler también ofrece a sus clientes la posibilidad de obtener un certificado y llevar a cabo la remanufactura ellos mismos.

Con las tres opciones, Schaeffler brinda a sus clientes un amplio soporte en forma de asesoramiento especializado y suministro de piezas de recambio, así como de materiales auxiliares y de servicio. De este modo es posible alcanzar el mismo alto nivel de fiabilidad y los prolongados periodos de funcionamiento que obtendrían con un producto nuevo.

Sostenibilidad y ahorro de costes

Existe una gran necesidad de ahorrar materiales y energía, especialmente en la industria del procesamiento de materias primas. Este es el motivo por el que cada vez hay más clientes que recurren al servicio de remanufactura de Schaeffler.

Al remanufacturar rodamientos se reduce considerablemente el consumo de recursos en comparación con la fabricación de productos nuevos. En particular, la mayor parte del total de emisiones de CO2 durante el proceso de fabricación de rodamientos se deriva, con diferencia, de la producción de nuevos anillos interiores y exteriores.

La magnitud del potencial de ahorro se demuestra con el ejemplo de un prestigioso fabricante de prensas de rodillos para procesar materias primas, que encargó a Schaeffler que cualificase y certificase a sus equipos de mantenimiento.

Las prensas de rodillos del cliente constan de cuatro grandes rodamientos oscilantes de rodillos que es preciso sustituir periódicamente. En el caso de un rodamiento remanufacturado, se puede ahorrar hasta el 90% de las emisiones de CO2 y el 70% de los costes, si se compara con la producción de un rodamiento nuevo.

Economía circular para cumplir los objetivos de sostenibilidad

Schaeffler Industrial Remanufacturing Services AG & Co. KG ayuda a los clientes a aumentar su potencial de ahorro. Schaeffler ofrece la remanufactura de rodamientos a una gran variedad de sectores, como las industrias que emiten gran cantidad de CO2: no solo a la industria minera, la de producción y procesamiento de metales, o la de producción de pulpa y papel, sino también al sector ferroviario.