Un destino turístico de excelencia para los viajeros exigentes, Valencia

El turismo en la ciudad de Valencia ha experimentado un crecimiento fenomenal desde junio de 2022, superando las expectativas y desafiando las adversidades de la pandemia. Con un aumento del 14,8% en el tráfico aéreo en el Aeropuerto de Valencia en abril de 2023, la ciudad se ha convertido en un destino líder en Europa para los viajeros que buscan experiencias únicas y enriquecedoras.

En una entrevista exclusiva realizada por la guía turística de lujo Impuls GUIDE a Miguel Ángel Pérez, Brand & Markets Director de VisitValència, se revelaron los detalles del nuevo contexto del turismo y la estrategia de enfoque de la campaña actual.

"València lleva años desarrollando una política de turismo inteligente con el objetivo de crecer de manera sostenible y crear el máximo valor al trabajar con los productos turísticos más importantes", explicó Pérez. "Nuestra ciudad es sede de eventos de renombre mundial, como la Gala de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo y el Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica, lo que resalta el compromiso de València con el turismo de calidad y experiencias excepcionales".

La Gala de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo, un evento gastronómico de prestigio global, atrajo a los mejores chefs, críticos y periodistas gastronómicos del mundo, destacando la posición de València como un destino culinario de primer nivel. Además, los eventos deportivos como el Media Maratón y el Maratón suelen agotar rápidamente todos sus dorsales, atrayendo a corredores y entusiastas del deporte de todo el mundo.

En el ámbito cultural, Valencia se ha convertido en un escenario cinematográfico destacado con el estreno de "Citadel" de Amazon Prime, donde sus espectaculares paisajes desempeñan un papel protagonista. Esta exposición en la pantalla ha aumentado el interés de los viajeros en descubrir los encantos de la ciudad.

Con el eslogan actual "¡Vibra con València!", la campaña de turismo se centra en atraer a viajeros con intereses especiales, como participar en eventos culturales y gastronómicos como FestIN, Cuina Oberta o Valencia Culinary Festival. Los visitantes pueden disfrutar de las creaciones culinarias de los mejores cocineros locales y experimentar la auténtica cultura y tradiciones valencianas.

"Apuntamos a un turista de calidad, aquel que no solo tiene un poder adquisitivo alto, sino que también respeta las costumbres y la forma de vivir de los habitantes locales", enfatizó Pérez. "Nuestro objetivo no es que el turista consuma Valencia como un mero espectador, sino que se sumerja en la ciudad, la disfrute, vibre con ella y se sienta como un residente más durante su estancia".

En cuanto a los mercados emisores de viajeros más interesantes para Valencia, la ciudad ha estado enfocando sus esfuerzos en países europeos cercanos y bien conectados, como Alemania, Países Bajos, Italia, Reino Unido y Francia. Además, han dirigido sus acciones promocionales hacia países con alto PIB per cápita, como los del norte de Europa y Estados Unidos, destacando los principales atractivos y experiencias que Valencia ofrece.

Con el reconocimiento de ser la "Mejor Ciudad del Mundo para vivir", según InterNations, y su designación como Capital Mundial del Diseño 2022 y Capital Verde Europea 2024, Valencia ha establecido su posición como un destino de clase mundial. Los eventos gastronómicos de alto prestigio, como el Valencia Culinary Festival y los premios The World's 50 Best Restaurants, también han contribuido a la creciente fama de la ciudad como un paraíso culinario.

Con un total de nueve estrellas Michelin en su haber, Valencia ofrece una experiencia culinaria inigualable con restaurantes como Ricard Camarena**, El Poblet**, La Salita*, Lienzo*, Fierro*, Kaido Sushi Bar*, y Riff* que deleitan a los paladares más exigentes.

Gracias a las estratégicas iniciativas y la dedicación de VisitValència, la ciudad se ha convertido en un destino turístico verdaderamente vibrante. Con su enfoque en la sostenibilidad, la cultura local y las experiencias únicas, Valencia está destinada a seguir atrayendo a viajeros que buscan mucho más que un simple destino de vacaciones.

Para obtener más información sobre las atracciones y eventos en València, se puede visitar el sitio web oficial de VisitValència.