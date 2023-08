Los beneficios de la soldadura exotérmica, con Soldexel

En el ámbito industrial, la tecnología de soldadura exotérmica, llamada también aluminotérmica, ofrece varias ventajas a la hora de unir diferentes piezas o estructuras. Esto se debe principalmente a que, a diferencia de otros métodos, este sistema une los materiales no solo mecánicamente, sino incluso a nivel molecular.

Estas propiedades convierten a este tipo de soldadura un elemento de suma utilidad en diversas industrias. Sin embargo, para poder aprovechar estas ventajas, es importante contar con insumos de primera calidad, como los que ofrece Soldexel. Esta empresa cuenta con una excelente alternativa en soldaduras exotérmicas, con notables cualidades técnicas.

Soluciones en soldaduras exotérmicas que brindan uniones sólidas y resistentes La soldadura exotérmica es un proceso de unión permanente de varios materiales, generalmente, elementos conductores de cobre y acero, por medio de un proceso de reacción exotérmica generada en un crisol. Este método resulta sumamente eficaz en la unión de estos materiales y sirve para varios tipos de conexiones, como cable a cable, cable a varilla, etc.

Soldexel cuenta con soldaduras exotérmicas a base de un compuesto de óxido de cobre y aluminio, las cuales se utilizan en conjunto con moldes de grafito para brindar una unión sólida y permanente. Además, su sistema utiliza discos retenedores, los cuales permiten que la reacción exotérmica en el crisol dure lo suficiente, de modo que la escoria resultante pueda flotar y separarse fácilmente de la unión correspondiente.

Su catálogo también proporciona los accesorios complementarios que requiere este sistema, como su chispero tipo pistola, el cual permite iniciar la reacción de forma precisa y controlada. También destaca su pinza universal para moldes, la cual permite manipular el crisol con total seguridad mientras la soldadura genera la reacción exotérmica. Todos estos productos están fabricados con altos estándares de calidad, y cuentan con una garantía de 24 meses.

Las ventajas que aporta la soldadura exotérmica En la actualidad, las soldaduras exotérmicas son ampliamentes valoradas en diversas aplicaciones industriales, ya que ofrecen varias ventajas en comparación a otros métodos de soldadura. Una de ellas es la solidez que aporta en la unión de los materiales, ya que, gracias a sus características, esta técnica permite realizar un proceso altamente preciso, que deriva en uniones significativamente fuertes y duraderas.

Al mismo tiempo, este método resulta bastante rápido, versátil y fácil de usar, ya que funciona a base de reacciones químicas, y no necesita de fuentes de energía externa para su aplicación, como gas o electricidad. Esto permite utilizarlo en áreas aisladas o remotas, sin acceso a una red eléctrica u otras fuentes de alimentación. Además, el proceso no produce chispas, ni otros residuos peligrosos.

En Soldexel se puede adquirir sistemas de soldaduras exotérmicas de alta calidad para aprovechar todas estas ventajas, junto con todos los accesorios complementarios que pueda requerir su aplicación. El sistema de soldaduras exotérmicas cuenta con certificación internacional UL y Soldexel Ltda respalda su experiencia con certificaciones de gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad.