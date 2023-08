Ingerible, así es el futuro del skincare

Tomar precursores de colágeno a partir de los 27, ¿el secreto para tener la piel más brillante y firme?

La diferencia entre un precursor de colágeno y el colágeno hidrolizado.

El colágeno hidrolizado es la proteína de colágeno tras un proceso de hidrólisis, en el que se rompe la cadena de la proteína para que el organismo pueda absorber un 90 % de los aminoácidos del colágeno.

Al tomar colágeno hidrolizado se ingieren todos los aminoácidos del colágeno, independientemente de su utilidad en el proceso de regeneración de la proteína del colágeno, y además, no se tiene en cuenta la cantidad necesaria de cada uno de los aminoácidos implicados en el proceso de regeneración del colágeno.

Los estudios al respecto no son concluyentes, aunque revelan que la ingesta de 10 gramos de colágeno hidrolizado puede reducir el dolor en las articulaciones en algunos casos.

Un precursor de colágeno está compuesto por la cantidad necesaria en gramos de glicina, prolina y L-lisina, que son los aminoácidos implicados en el proceso natural de regeneración de la proteína del colágeno en todo el cuerpo. Además, contiene también vitamina C para garantizar la correcta síntesis del colágeno, ya que de lo contrario podría ser defectuosa.

Conclusión: tomar suplementos de colágeno hidrolizado no garantiza que el cuerpo absorba la cantidad necesaria, y la mejor manera es estimular la producción de colágeno por parte del propio cuerpo. Esto no solo beneficia la piel, sino también las articulaciones, los huesos y el cabello.

¡THE GLOW DRINK de la marca SOOKSKINCARE cambia el juego! THE GLOW DRINK de la marca SOOKSKINCARE promete cuidar la salud y prevenir el envejecimiento de la piel desde dentro, además de actuar en el 97 % restante, donde los cosméticos no pueden llegar, incluyendo el cuero cabelludo, el cabello y las uñas.

¿Qué lo hace tan especial? ¡La formulación! THE GLOW DRINK es un precursor de colágeno. El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo humano, especialmente en la dermis, y es fundamental para la firmeza y elasticidad de la piel. A medida que envejecemos, perdemos lentamente la capacidad de producir esta proteína, por lo que suplir esa necesidad aumenta la vitalidad y la cantidad de células que forman el colágeno en el cuerpo.

¿El resultado? Retardar el proceso de envejecimiento y lograr que desde el primer día toda la piel esté sana, radiante y elástica. GLOW DRINK es un aliado necesario a partir de los 25 años, cuando comienza a ser visible el proceso de envejecimiento. Definitivamente, un must have para aquellos que siguen una dieta equilibrada, tienen una rutina de cuidado de la piel y no logran ver resultados.

GLOW DRINK contiene 4.000 mg de L-glicina, junto con otros aminoácidos como la prolina y la L-lisina, y 80 mg de vitamina C.