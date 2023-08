Cruceros con fiestas en barco en Ibiza al atardecer, de la mano de Float Your Boat

Con la llegada del verano, las actividades al aire libre y en el mar se incrementan. Ibiza, una de las islas en el Mediterráneo, se ha convertido en el destino favorito de aquellos que buscan una combinación ideal de sol, mar, diversión y paisajes espectaculares. Ibiza es conocida como uno de los lugares más vibrantes y animados de España. En verano, miles de personas de todas partes del mundo acuden a sus costas en busca de aventuras y momentos inolvidables.

Una de las mejores formas de explorar todo lo que Ibiza tiene para ofrecer es a través de un crucero con fiesta. De esta forma, se estará disfrutando de buenos amigos, mientras se escucha la música que más sea de su gusto, y por supuesto, disfrutando de un maravilloso atardecer.

Float Your Boat es una empresa que se dedica a organizar eventos en Ibiza para que las personas puedan vivir la experiencia ibicenca al 100 %. En su amplio catálogo disponen del Sunset Party Cruise, una fiesta en barco Ibiza de tres horas con fiesta y vistas al atardecer.

¿Por qué elegir un crucero con fiesta para ver el atardecer? A bordo de estos cruceros, la atmósfera es contagiosa, es una experiencia muy diferente. La música suena a todo volumen mientras las personas bailan y disfrutan de diferentes bebidas. Durante las tres horas, los afortunados que suban al crucero podrán navegar por las aguas cristalinas de Ibiza mientras tienen una vista panorámica de la costa y de los impresionantes acantilados.

Además, no hay que olvidar que Ibiza es también famosa por sus impresionantes atardeceres que cautivan a todos los que tienen la suerte de presenciarlos. Cuando el sol empieza a descender en el horizonte, el cielo se pinta con una paleta de colores: naranjas intensos, rosas suaves y dorados resplandecientes. Los atardeceres en Ibiza crean un ambiente mágico y único, ofreciendo una experiencia visual inigualable. Desde la costa es impresionante, pero vivirlo desde un crucero rodeado de tus seres queridos pasándolo en grande, es una de las experiencias más fascinantes para realizar en Ibiza.

¿Qué incluye la experiencia del Sunset Party Cruise? El Sunset Party Cruise zarpa todos los sábados a las 18:00 h desde el puerto de San Antonio. Este crucero de tres horas por la costa oeste de Ibiza empieza relajado, visitando lugares de interés. A partir de aquí, la música empieza a cambiar y el DJ proporciona una banda sonora adecuada en un sistema de sonido Funktion One personalizado, mientras los invitados disfrutan de dos copas de bienvenida. Para aquellos que quieran seguir disfrutando de la fiesta una vez se termine el crucero, la entrada del crucero incluye la entrada a Eden para el domingo, una de las discotecas más reconocidas e importantes en Ibiza.

Los interesados en disfrutar de esta maravillosa experiencia, pueden hacer la reserva totalmente segura online a través de la página web de Float Your Boat. Desde 49,00 €, las personas podrán reservar su plaza o bien comprarla como un regalo para alguien querido.