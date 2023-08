Residencia Montebello bajo la gestión de Angomed Senior Living; calidad de vida y autonomía para adultos mayores

Para muchos ancianos, la idea de vivir en una residencia sénior está llena de prejuicios negativos. En gran parte de los casos, sienten que sus familiares quieren deshacerse de ellos.

Sin embargo, en realidad, un complejo residencial de este tipo puede ser una excelente alternativa para el cuidado de estas personas.

Así lo refleja Angomed Senior Living, una empresa que ofrece a las personas jubiladas las mejores condiciones para llevar una vida digna y saludable. Su complejo en La Nucía-Benidorm representa una excelente alternativa de residencia sénior, donde los huéspedes reciben toda la atención necesaria para llevar una vida activa e independiente.

El servicio de excelencia de una residencia sénior de primer nivel El complejo residencial Montebello de Angomed Senior Living se sitúa en la urbanización La Colina, en la provincia de Alicante. Esta ubicación ofrece un ambiente tranquilo, rodeado de naturaleza y jardines. Además, la zona destaca por los espectaculares paisajes del entorno, los cuales proporcionan excelentes condiciones climáticas durante todo el año.

Las instalaciones de este complejo, por su parte, ofrecen a sus residentes una serie de cómodos apartamentos de diferentes tamaños. Todos ellos disponen de una terraza o balcón, y la mayoría aporta una impresionante vista al mar y a las montañas de la zona. También se ofrecen numerosas áreas compartidas para realizar diversas actividades, como piscina, sala de juegos, salones privados e incluso una capilla y un restaurante, entre varias otras.

Todo esto viene complementado con sus servicios asistenciales, orientados no solo a mantener la calidad de vida de los huéspedes, sino incluso en incrementarla. Esto incluye un servicio personalizado, enfocado en ayudar a cada residente a disponer de su día como lo prefiera, tanto por su propia cuenta como en espacios comunes, en compañía de otros huéspedes con quienes comparte intereses o aficiones.

Una empresa que se preocupa por el bienestar y la dignidad de los adultos mayores Para Angomed Senior Living, el hecho de hacerse mayor no tiene que ser sinónimo de precariedad, pérdida de autonomía o falta de vitalidad. Por el contrario, su objetivo es mantener en esta población la dignidad, calidad de vida y libertad para vivir activamente según sus propios hábitos y rutinas. Para ello, no solo ofrece una cómoda y amplia infraestructura, a través de su complejo residencial Montebello, sino que también dispone de un equipo profesional altamente cualificado, cuyo trabajo se caracteriza por su calidad, profesionalismo y la amabilidad de su trato.

Sus servicios asistenciales ayudan a cada huésped a llevar una vida saludable, con hábitos y prácticas que los ayudan a mantenerse activos, al mismo tiempo que ofrecen soluciones a cualquier incidencia o problema de salud que pueda surgir en su día a día. Para ello, proporcionan cuidados asistenciales ambulantes, así como asistencia domiciliaria en el apartamento de cada huésped. También cuentan con una enfermería disponible 24 horas, e incluso ofrecen asesoramiento y servicios sociales, con el fin de ayudar a los huéspedes con cualquier trámite o gestión administrativa que requieran para tener una estancia más cómoda.