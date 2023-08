DEMUERTE BLACK es uno de los vinos más exclusivos del mundo

Los amantes de los buenos licores buscan constantemente vinos exclusivos que se puedan disfrutar con calma y en detalle.

Los productos de la mejor calidad se distinguen por características tales como la marca y el precio. Estos son perfectos para descorcharlos en una ocasión especial, para acompañar una deliciosa comida o para regalarlos a una persona especial. Entre la infinidad de alternativas que hay en el mercado DEMUERTE BLACK se perfila como un vino con sello de exclusividad. El mismo es ofrecido por la marca DEMUERTE WINES, la cual tiene presencia en España, pero también a nivel internacional.

Uno de los vinos exclusivos de WINERY ON CREATIONS: DEMUERTE BLACK Entre los vinos exclusivos de la marca WINERY ON CREATIONS destaca DEMUERTE BLACK, un producto de edición limitada que se caracteriza por su cuidadosa y especializada elaboración que se realizó en el año 2019.

Concretamente, para dar con esta exquisita bebida, se seleccionaron uvas Monastrell provenientes de viñas centenarias. Las vides se cultivan en tierras calizas y se cosechan de forma manual tardía con una minuciosa atención para garantizar la calidad de las frutas.

Una vez seleccionadas las uvas, el vino pasa por una crianza en barricas de roble francés con una capacidad de 225 litros. La bebida madura lentamente en las barricas durante un período mínimo de 20 meses. Es en este proceso de crianza donde el licor desarrolla su carácter distintivo y su esencia única.

Características del vino DEMUERTE BLACK es un vino de color rojo picota limpio y brillante, con una alta intensidad que dilata las pupilas de los amantes de la bebida alcohólica. Al ser degustado, se siente en el paladar un verdadero festín, pues se entrelaza el sabor de la fruta madura y las grosellas confitadas, creando una experiencia gustativa singular.

Este vino exclusivo también tiene un carácter especiado que evoca recuerdos de especias dulces, pimentón, canela y cacao. Su textura amplia y suave se complementa con taninos sedosos y una abundancia de frutas y mermeladas. Además, se aprecian sutiles notas tostadas y chocolateadas, que aportan una capa adicional de complejidad a la degustación. El final es intenso y persistente, dejando una impresión duradera en el paladar.

Más información Este vino tiene una graduación alcohólica del 16%. Se recomienda servir a una temperatura de 16-18 ºC para disfrutar plenamente de sus aromas y sabores cautivadores.

DEMUERTE BLACK no solo se distingue por sus características organolépticas, sino también por su presentación única. La etiqueta de este vino exclusivo presenta dos cristales de Swarovski, de 6,40 mm y 1 quilate cada uno, que añaden un toque de elegancia y sofisticación. Estos cristales realzan la imagen y lo convierten en una verdadera joya enológica.