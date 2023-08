Julia Cortés Palma, un ejemplo de que los sueños se cumplen

A pesar de que la mayoría de escritores suele especializarse en un género literario determinado, existen varios casos de autores que cuentan con el talento y la capacidad necesaria para escribir en diferentes estilos.

Una de ellas es Julia Cortés Palma, una escritora nacida en Badajoz en 1961 que desde muy pequeña mostró una pasión inigualable por la lectura y escritura, motivo por el que ha publicado en varios géneros. En la siguiente entrevista, la escritora española relata cómo se construyó su camino literario y las perspectivas que tiene acerca de la industria.

¿Cuándo te diste cuenta de que podías ser escritora?

Yo escribo desde siempre, desde los cinco o seis años, pero convencida de que lo que escribía no tenía ningún valor. Hasta que un día, un escritor me dijo que yo escribía de una manera sensible y tierna, proponiéndome escribir a medias una novela. Así nació “Comenzó en Badajoz, un alto en el camino”.

¿Qué escritor o escritora es tu favorito?

Tengo muchos porque cada uno es bueno en su estilo. Por ejemplo, Robin Cook es buenísimo en sus novelas médicas. Ken Follet es genial en sus novelas históricas.

Carlos Ruiz Zafón. Me encantó “La sombra del viento”.

También me gustan muchas escritoras. Almudena Grandes, Rosa Montero, Dolores Redondo, Julia Navarro...

Algún libro que te haya gustado mucho o muchísimo.

Los pilares de la Tierra y La sombra del viento.

¿Has leído mucho?

Fui una lectora precoz. Aprendí a leer, con mi madre en la escuela, a los cuatro años.

Cuando mis compañeros de clase aprendían a leer sílabas, yo ya leía cuentos. No obstante pienso que no he leído todo lo que debería. Siempre me propongo leer más, pero como estoy siempre de un lado a otro y realizando mil cosas... No me da la vida.

¿En qué estilo escribes? Relatos, novela, cuento, poesía...

La verdad es que he tocado casi todos los géneros. He publicado cuentos, relatos, poesía y novela.

¿El escritor nace o se hace?

Sinceramente, creo que nacemos con la semilla y luego la vamos cultivando o no.

¿Qué opinas de la autoedición?

Es la solución para muchos escritores que no consiguen o no quieren publicar con editoriales. Se tiene la falsa creencia de que todo lo publicado tiene más calidad que lo autopublicado, pero no siempre es así. Al fin y al cabo las editoriales no son más que negocios que deben velar por su rentabilidad.

¿Y de los premios literarios?

He leído libros buenísimos de gente desconocida y otros mediocres, e incluso malos, de gente afamada.

Me gustaría creer en los premios, pero no creo.

¿Papel o ebook?

Papel, por supuesto. No me gusta leer en pantalla, es algo así como comer en un banco de la calle o en un buen restaurante; la misma comida no sabe igual.

¿Qué opinas de las editoriales?

Supongo que habrá de todo. Antes las editoriales vivían de los lectores, ahora de los autores. Reitero lo mismo que he dicho antes, prima la cantidad por encima de la calidad.

Tuve la suerte de conocer a mis editores, de Esstudio Ediciones, personas excepcionales que trabajan más por amor que por dinero.

¿Cuántos libros tienes publicados? ¿Cuál es tu favorito?

Tengo siete libros publicados. Los libros para un escritor son como hijos de papel. Si se le pregunta a un padre o a una madre cuál es su hijo favorito, te responderá que cada uno tiene su encanto y su momento.

Ahora bien, creo que en general, la práctica de la escritura mejora con el ejercicio, por tanto, los últimos estarán mejor educados (entiéndase la metáfora).

¿Cuál será tu próximo libro?

Una especie de ensayo novelado sobre educación. En él recojo mis experiencias como alumna y docente mostrando los cambios educativos.

Al ser una escritora con una amplia trayectoria en el sector literario, Julia Cortés Palma se ha convertido en una de las alternativas preferidas tanto de adultos como de jóvenes y niños de España y América latina, a donde viaja a menudo.

Para revisar las obras literarias publicadas por la escritora de Badajoz y adquirir alguno de sus títulos, los lectores pueden ingresar en su página web, realizar su pedido y recibirlo a domicilio con una bonita dedicatoria.