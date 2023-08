Revolución de la comunicación interna con Ommnio, la plataforma que elimina el uso del teléfono personal en el trabajo

Los trabajadores sin escritorio, hasta hace poco, no tenían ningún dispositivo corporativo para mantener el contacto con el resto de trabajadores.

Con la llegada de Ommnio, una aplicación de mensajería instantánea de última generación, esta situación se ha podido revertir.

Gracias a esta app de comunicación interna para empresas, los trabajadores pueden prescindir de su teléfono celular particular para realizar las tareas laborales, utilizando un hardware y software corporativo y específico para cuestiones empresariales. De esta manera, consiguen proteger sus datos personales y dejan de recibir mensajes vinculados con el trabajo en su WhatsApp estando fuera de su horario.

Las características principales de Ommnio, la app de comunicación interna para empresas que es tendencia en el mercado La app de comunicación interna para empresas Ommnio se ha convertido en una herramienta tendencia en el mercado debido a que cuenta con cualidades originales e innovadoras para el sector empresarial.

Este sistema se destaca por utilizar códigos QR para realizar las invitaciones a los usuarios, es decir, para acceder no es necesario correo electrónico o número de móvil. La aplicación funciona en cualquier dispositivo Android o Iphone, incluso en equipos antiguos que no se han vuelto a fabricar.

Las empresas que adquieran este servicio de última generación, consiguen facilitar las conversaciones entre sus empleados mediante un procedimiento ágil, seguro y dinámico. Desde Ommnio se envía información masiva a toda la empresa en grupos de lectura y también se coordinan equipos en grupos abiertos a chat.

A su vez, esta app de comunicación interna para empresas incluye chatbots con inteligencia artificial para eliminar tareas repetitivas. Se trata de equipos que se encargan de programar respuestas en función de las necesidades de los trabajadores con el fin de agilizar las responsabilidades a concretar.

Estas características han convertido a Ommnio en una de las aplicaciones de comunicación interna para empresas más importantes del mercado, siendo fundamental para resolver los problemas de los trabajadores sin escritorio.

La tecnología como instrumento para mejorar la comunicación interna entre empleados y empleadores El desarrollo tecnológico no para de transformar al mundo y específicamente al sector empresarial. En los últimos años, los directivos de las compañías han ido modificando la forma en que se relacionan con sus empleados, utilizando a la tecnología como instrumento para mejorar la comunicación interna entre las diferentes áreas de una misma empresa.

Para afrontar este escenario de innovación digital constante, resulta esencial incluir nuevas herramientas tecnológicas que rompan con la barrera de lo tradicional, generando un valor agregado que permita alcanzar mejores resultados en los proyectos e ideas a desarrollar.

Con la tecnología que impulsa la app de comunicación interna para empresas Ommnio, esta transformación es posible. A través de este mecanismo, se pueden distribuir documentos individuales de forma masiva, se logra establecer un mecanismo de feedback de forma estructurada y se consigue reducir el papeleo mediante la firma digital.