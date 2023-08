La alta joyería con diseños atemporales y diamantes creados de Mimoke, el complemento perfecto para llevar cada día

Los accesorios de alta joyería sirven para definir un look en todas las estaciones.

Ahora bien, en verano, estos complementos resultan esenciales para contar con un estilo con personalidad que permita diferenciarse de los demás.

En este sentido, tanto la gama de pendientes y collares como los anillos de Mimoke ofrecen distintas alternativas para destacar en la playa, en una cena o en otros tipos de eventos. Estos productos son de alta joyería y se elaboran siguiendo principios éticos, ya que incluyen diamantes creados en laboratorio y oro reciclado.

Pendientes, collares y anillos de Mimoke ideales para verano Esta marca cuenta con una amplia variedad de colgantes que permiten añadir un grado más de personalización a un look. En este sentido, la línea de collares Mine está integrada por modelos que destacan por llevar una letra, a elección del cliente, en oro y diamantes. La misma puede ser elaborada con oro de ley reciclado de 18 kilates en tres colores distintos: blanco, amarillo o rosa. Además, Mimoke ofrece colgantes con corazones, estrellas, cruces y otros diseños.

Por otro lado, esta empresa cuenta con una gama de pendientes que se adaptan a distintos tipos de situaciones. Por ejemplo, las Dormilonas Sumin, también fabricadas con oro reciclado, son un modelo clásico y atemporal que se puede usar en cualquier momento. Además, es posible llevarlos como piercings. En cambio, quienes buscan una opción específica para una cena o evento nocturno pueden escoger los pendientes largos Rivière Sumin, que combinan elegancia con simplicidad.

A su vez, Mimoke también cuenta con una variada línea de anillos que incorporan distintos diseños. Varios de estos motivos, como las cruces o los corazones, entre otros, son similares a los que presentan las demás piezas, por lo que es posible combinarlas para llevar a un look de verano a otro nivel.

Mimoke impulsa un tipo de joyería ética Esta empresa desarrolla procesos artesanales para crear joyas éticas que son atemporales. Además de usar oro reciclado, Mimoke trabaja con diamantes auténticos de laboratorio. Por lo tanto, sus creaciones resultan ideales para mujeres modernas que desean generar un impacto positivo en el mundo.

Asimismo, este tipo de producción de alta joyería evita los impactos medioambientales y sociales de las extracciones que se practican en el manto de la tierra. Con respecto a esto, la contaminación del aire que se genera en la producción de diamantes de laboratorio es insignificante. Adicionalmente, el agua requerida es 7 veces menor que la que se emplea en las extracciones de la tierra.

En las gamas de pendientes, anillos y collares de Mimoke es posible encontrar distintas piezas de alta joyería que resultan ideales para el verano. Todas estas piezas han sido elaboradas siguiendo criterios éticos y de responsabilidad con respecto al medioambiente y la sociedad.