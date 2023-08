¿Dónde encontrar servicios de marketing de afiliación? Aby Group

El marketing de afiliación es un modelo de negocio muy interesante para quienes desean trabajar con las ventas online e incrementar su divulgación, dado que permite aportar nuevos clientes y beneficios para las empresas productoras de bienes o servicios.

En esta técnica de mercadotecnia un anunciante o vendedor digital promociona un producto o servicio mediante las páginas web o redes sociales de sus afiliados y estos perciben una comisión por los resultados obtenidos mediante conversiones, clics, leads, etc.

Dentro de este contexto, Aby Group es una agencia que reúne a un conjunto de empresas especializadas en diseñar y ejecutar estrategias innovadoras en marketing de afiliación.

Marketing de afiliación: una técnica relevante para posicionar bienes o servicios El marketing de afiliados, en el marco de la colaboración entre dos empresas, es una rama de la mercadotecnia que actualmente está orientada a la obtención de resultados a partir de la recomendación de un tercero. El mecanismo consiste en un productor digital que diseña un bien, lo lanza al mercado y permite que lo afilien a través de un programa de afiliación del producto, donde las organizaciones o profesionales que forman parte del mismo lo divulgan por intermedio de sus medios de comunicación (redes sociales, blogs, páginas web).

Los clientes luego hacen clic en el enlace de venta que figura en uno de los canales de asociados y adquieren el artículo o servicio, lo cual es rastreado por la plataforma donde figura el bien y, con la información de las ventas producidas por los afiliados, se le paga el dinero de la venta al productor y las comisiones establecidas a los involucrados en la afiliación. Este sistema supone varias ventajas para los anunciantes como un primer acercamiento al mundo de la publicidad online, una promoción digital sin que le depare grandes riesgos y la posibilidad de abonar únicamente la comisión para el afiliado.

Los productores, por el hecho de contar con grandes aliados para promocionar sus bienes o servicios, pueden alcanzar nuevos segmentos de consumo y tienen la libertad de determinar el porcentaje de venta o comisión para los asociados al programa. En el caso de los afiliados, por su parte, el modelo no solo lo ayuda a percibir comisiones por anuncios, sino también a rentabilizar sus sitios web, blogs y redes sociales solamente por la venta de productos de terceros.

Obtener resultados y generación de leads con estrategias innovadoras Aby Group se especializa en una red de marketing de afiliación que opera en Europa y Latinoamérica. La agencia busca tanto el rendimiento como la generación de leads (clientes potenciales) mediante el diseño y ejecución de “estrategias innovadoras de canales cruzados”.

Los programas publicitarios que trabaja la firma con sede en Bilbao también hacen foco en el correo electrónico, SMS, in-app, patrocinio, generación de tráfico, email marketing y corregistro. Este último es un modelo que cualifica al usuario mediante preguntas claves sobre consumo o variables sociodemográficas.

Aby Group no solo prioriza la presencia en la web para comunicar una marca o captar clientes, sino que también procura atraer las suscripciones adecuadas y ejecutar acciones materializadas en ingresos.