Cover-up económico y ligero con Olika Stands

A partir del 2020, el sector de eventos en España tuvo una caída sin precedentes debido a las inevitables consecuencias del confinamiento. No obstante, en 2022 y lo que va de 2023, el sector ha experimentado una recuperación plausible que sigue avanzando, según las cifras de la Agencia de Eventos Españolas Asociadas (AEVEA).

Ante esta recuperación, muchas empresas están mostrando interés en participar en eventos y actividades con sus propios stands. En este sentido, la compañía Olika Stands presenta una variedad de cover-up que facilitan el montaje y desmontaje de stands.

La solución perfecta para vestir stands de forma económica, rápida y fácil: Cover-up Los cover-up son productos que sirven para vestir o cubrir los stands en las ferias y los eventos. Comúnmente se utilizan cortinas, mantas, láminas y otros materiales para ello, pero esto disminuye la calidad visual y el profesionalismo que requiere un evento empresarial.

En Olika Stands dan una solución rápida y sencilla para cubrir los stands con su gama de cover-up. Estos elementos para vestir tabiques representan una solución perfecta, ya que no dejan daños en la estructura existente.

Para ello, el producto cuenta con perfiles superiores e inferiores que le permiten colocarse en el tabique modular.

Los cover-up de Olika Stands se caracterizan por ser tan ligeros que se pueden llevar cómodamente en bolsas con ruedas. Además, cuentan con pinzas ajustables para colgarlo del muro de la feria de forma rápida y segura. Esta solución permite cubrir por completo todas las paredes del stand uniendo todos los perfiles que se necesiten para ello.

De esta manera, el cliente puede jugar con la personalización de su stand de acuerdo a sus gustos y necesidades, pudiendo diseñar cada división del mismo de manera particular, y todo por un precio asequible.

Expertos en productos y stands para eventos empresariales Los cover-up son parte de toda la gama de productos que Olika Stands dispone para facilitar la vida de los empresarios en eventos y ferias.

Con más de 20 años en el sector, los expertos de la marca han creado cientos de soluciones a muchas compañías, tanto dentro como fuera de España.

El equipo que se mueve detrás de la compañía trabaja apasionadamente por crear soluciones únicas que sigan ciertos criterios, como la modularidad, permitiendo adaptar los productos a cualquier espacio y necesidad.

Por otro lado, presentan soluciones reutilizables que ayudan a ahorrar a los clientes desde el primer momento. Sus soluciones también destacan por ser automontables, 100 % ecológicas y con un nivel de impacto visual que logra atrapar la atención inmediatamente, consiguiendo ese elemento visual diferenciador para triunfar en cualquier evento empresarial.