Los bares sin un software de TPV para Hostelería están perdiendo dinero

Aunque la mayoría de negocios de la restauración cuentan con página web, solo el 60 % tiene carta digital y 1 de cada 20 declara usar canales de reservas online. La digitalización de la hostelería en España todavía sigue siendo un asunto pendiente.

Para destacar e iniciarse en la digitalización, los comercios pueden comenzar instalando un software TPV (terminal punto de venta) con autocomanda en mesa. Esta tecnología, ayuda a duplicar la rotación por mesa e incrementar el ticket medio hasta un +35 %, pero sobre todo, mejorar la satisfacción de los clientes.

¿Cómo funciona un software de TPV con autocomanda y carta digital? Este tipo de sistema TPV permite al camarero gestionar las mesas desde un dispositivo móvil. Cuando una mesa es ocupada por uno o varios comensales, el camarero puede usar el software para habilitar un código QR exclusivo en ese servicio. Ellos podrán escanearlo y acceder a la carta digital interactiva del negocio, sin necesidad de descargar aplicaciones o enlaces.

Una gran ventaja con respecto a los TPVs tradicionales, es que la carta digital está conectada con el sistema TPV, por lo que los comensales pueden hacer sus pedidos directamente desde el móvil y el hostelero modificar la carta en un clic. Por su parte, el camarero agilizará su servicio y trabajará más con menos estrés, ya que el sistema para comanda le permite enviar los pedidos de los clientes a la impresora de barra o la cocina.

Dentro del mercado nacional, la empresa que más destaca es Foodtic, una start-up que ha desarrollado un programa intuitivo y muy fácil de usar. Llevan dando servicio desde 2020 y han sido capaces de integrar la carta digital con el TPV, para evitar errores entre la sala y la cocina.

¿Cuáles son las ventajas para los clientes del software TPV con autocomanda? Gracias a la figura del comandero digital, los comensales toman el control de su propio servicio. Piden cuando quieren sin necesidad de llamar al camarero, pueden revisar el importe de la cuenta en tiempo real o filtrar por categorías, alérgenos, etc.

Esto les ahorra sorpresas con la cuenta y facilita el reparto entre amigos. El sistema TPV hostelería también permite que los comensales vean imágenes e interactúen con los datos de los productos disponibles, lo cual mejora la experiencia de usuario y la satisfacción del cliente. Gracias a las categorías en la carta digital, los software TPV pueden hacer separaciones entre el menú tradicional y las comidas sin gluten y/o veganas para adaptarse a la variedad de clientes.

En conclusión, el software de TPV representa una gran innovación para integrar a los negocios el proceso de digitalización. Herramientas como el comandero hostelería y la carta digital hacen que este sistema sea más eficiente y moderno, mejorando la experiencia de los clientes y la gestión de los locales.