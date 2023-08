¿Cómo estudiar para un examen? Los consejos de Escuela de la Memoria

La clave para todos aquellos que se preparen para un examen es la implementación de una buena metodología de estudio.

Para conseguirlo, existen determinados trucos basados en la psicología que pueden resultar verdaderamente útiles. En este contexto, la Escuela de la Memoria - escuela de alto rendimiento - ofrece algunos consejos sobre cómo estudiar para un examen de la mejor manera posible.

Reconocimiento en vez de memoria El hecho de estudiar puede convertirse en un proceso tedioso si no se siguen ciertos parámetros. Uno de los aspectos clave a tener en cuenta es el ejercicio de la memoria de reconocimiento más que la de recuerdo. En lugar de facilitar el recuerdo de la información por el simple hecho de recordarlo, esta permite identificar información mediante estímulos y conocimientos previos. Por eso, entre los consejos que da la Escuela de la Memoria, se encuentra la actividad de los estudiantes de preguntarse y responderse a sí mismos. Con este método no solo serán capaces de comprender conceptos, sino que también los sumerge en la dinámica de examen de pregunta y respuesta.

Otro consejo similar es el estudio mediante flashcards o tarjetas de cartón. La idea es que estas contengan imágenes, palabras, fotos, o cualquier otro estímulo que active el concepto de determinado objeto de estudio.

Un método poco utilizado es el autoexamen, es decir, analizar y realizar exámenes de convocatorias anteriores. Esto dotará al alumno de mucha más experiencia y solvencia en el momento del examen final.

La comprensión de la información es una de las claves La asociación y reconocimiento de conceptos resulta más fácil para las personas si llevan a cabo metodologías de estudio que les permita, no solo acumular saber o conocimiento, sino también de poder asociarlo y plasmarlo en la vida real. En muchas ocasiones, se pasan por alto los conceptos más básicos del estudio. Un consejo de la Escuela de la Memoria pasa por la lectura y comprensión de información, es decir, encontrarle un sentido lógico en vez de memorizarla toda al dedillo. Otro factor que va de la mano es el estudio activo, es decir, estudiar identificando conceptos más allá de la información que brinda el texto (encontrar una correlación con conocimientos previos).

Sin embargo, el consejo más preponderante se basa en la repetición de las técnicas. Esa consistencia es la que le permite al cerebro acostumbrarse y agilizar esa asociación de conceptos para que la memoria de reconocimiento perdure en el tiempo.

