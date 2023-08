Finanfox es galardonada como la Mejor Empresa de Asesoramiento Financiero de España por tercer año consecutivo

Los Innovation & Excellence Awards son una serie de galardones otorgados por la publicación británica Corporate LiveWire, los cuales reconocen la innovación y la excelencia en el ámbito empresarial.

Entre las empresas reconocidas por estos premios, una de las más destacadas es Finanfox, una organización especializada en el asesoramiento financiero.

En 2023, por tercer año consecutivo, esta compañía ha sido galardonada como la Mejor Empresa de Asesoramiento Financiero de España. Este reconocimiento genera una gran expectativa en la empresa, la cual asume este nuevo éxito como una muestra del impacto que genera su trabajo en este sector.

Un premio que reconoce la mejora e innovación constante Los Innovation & Excellence Awards son una serie de galardones que reconocen a las empresas más innovadoras en sus respectivos campos. Su entrega corre a cargo de Corporate LiveWire, una publicación especializada en el ámbito de los negocios con sede en Reino Unido, pero con enfoque global. En 2021, estos premios reconocieron a Finanfox como la Mejor Empresa de Asesoramiento Financiero en España, un suceso que causó una grata sorpresa en esta organización. Sin embargo, lejos de quedar satisfechos con ese único logro, esto los inspiró para seguir evolucionando y mejorar su servicio y atención a sus clientes.

En la actualidad, estos esfuerzos se han materializado en un nuevo triunfo en la entrega de estos galardones, por tercer año consecutivo. Este premio representa un reconocimiento oficial a la mejora en sus procesos respecto del periodo anterior, el cual se ve respaldado por los comentarios positivos de sus usuarios, cuyas reseñas en Google reflejan un promedio de 5/5 estrellas. Para sus directivos, no obstante, esta distinción, más que la conclusión de un ciclo, representa un nuevo comienzo, con más oportunidades para innovar y mejorar los estándares de sus servicios.

Las cualidades detrás del éxito y los reconocimientos de Finanfox Cuando se trata de innovación, Finanfox es uno de los ejemplos más destacados en el sector de la asesoría financiera. Esta plataforma digital funciona como una fintech de planificación financiera, la cual ayuda a los usuarios a generar rentabilidad con sus ahorros o capitales. Para ello, cuentan con herramientas de inteligencia artificial, las cuales aportan un análisis profundo con estimaciones precisas para la planificación financiera del usuario. Además, este último cuenta con un asesor particular, con el que se reúne periódicamente para personalizar su plan según las necesidades de cada caso.

Las funciones de esta plataforma ofrecen un control total de los productos financieros contratados, junto con todas las reuniones que el usuario necesite con su asesor profesional, en las fechas y horarios de su preferencia. Además, estos servicios no implican cobros hacia el usuario, ya que la plataforma realiza estos cobros a las más de 80 entidades financieras con las que trabaja. Todo esto le ha permitido alcanzar un notable éxito en sus servicios, lo que se refleja en los tres galardones consecutivos que ha conseguido esta compañía como la Mejor Empresa de Asesoramiento Financiero en España.