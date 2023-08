¿Dónde prepararse para el Curso TOEFL en Barcelona?

En una sociedad cada vez más globalizada, ciudades cosmopolitas como Barcelona presentan increíbles oportunidades de movilidad para el desarrollo profesional y la educación internacional.

Una de las certificaciones más requeridas y valoradas en el ambiente de la educación internacional alrededor del mundo es el examen TOEFL (Test of English as a Foreign Language), que evalúa la habilidad de no nativos en el idioma inglés.

Para preparar el examen TOEFL en Barcelona existen diversas opciones de centros e instituciones. Una de ellas es EPIC Prep es una empresa que destaca con más de 10 años de experiencia, preparando a estudiantes para realizar el TOEFL en España.

TOEFL: ¿qué es y en qué consiste? El TOEFL es un examen estandarizado que evalúa la competencia en el idioma inglés de aquellos cuya lengua materna no es el inglés. Consiste en una serie de secciones que abarcan habilidades como lectura, escucha, expresión oral y escrita. El examen es de pago y cuenta con algunas fechas habilitadas en el año para rendirlo y solo se puede realizar en centros autorizados en diferentes ciudades alrededor del mundo, incluida Barcelona. Para asegurar un rendimiento exitoso en el TOEFL y alcanzar los puntajes deseados, una preparación adecuada es esencial.

En este sentido, EPIC Prep se presenta como una de las opciones más recomendadas para preparar el TOEFL en Barcelona. Asimismo, esta empresa ofrece, además de cursos, información detallada y actualizada sobre datos a tener en cuenta para preparar y presentar un examen TOEFL.

Preparación del examen TOEFL en Barcelona con la ayuda de EPIC Prep EPIC Prep se ha posicionado como un aliado de confianza para aquellos que desean emprender aventuras en el extranjero y necesitan superar con éxito el examen TOEFL. EPIC Prep ofrece una experiencia de aprendizaje única gracias a su enfoque práctico basado en quizzes y simulacros de examen.

Además, EPIC Prep se caracteriza por la elaboración propia de contenidos exclusivos, actualizados y realmente útiles para la comprensión del examen y sus exigencias. Los docentes que imparten cada uno de los cursos son profesionales especializados en la formación para exámenes de validación de inglés.

Por otro lado, el sistema de preparación de EPIC Prep se divide en 3 opciones, un curso individual, uno grupal y un modo intensivo, para quienes estén cortos de tiempo previo a la deadline del examen. Dentro de cualquiera de estas opciones, los estudiantes cuentan con atención personalizada y asesoramiento para la inscripción al examen y trámites relacionados.

La combinación de estos factores hace que EPIC Prep sea uno de los centros más prestigiosos y efectivos para preparar TOEFL en Barcelona.