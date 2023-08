La mensajería instantánea corporativa de Ommnio prioriza la privacidad y productividad

Los continuos avances de la tecnología en los últimos años han obligado a las organizaciones a reinventar sus procesos, renovar sus herramientas de trabajo y a abandonar algunos sistemas tradicionales de comunicación interna para adaptarse a los nuevos retos de negocio.

En este contexto, Ommnio emerge como uno de los instrumentos de mensajería instantánea para empresas más demandados por su capacidad de otorgar una interacción sencilla y eficiente entre los empleados de una firma, sin requerir ninguna clase de dato de contacto. La plataforma, de esta manera, procura proteger la privacidad y el descanso de aquellos trabajadores "esenciales" que no trabajan frente a un ordenador.

Una herramienta que prioriza la intimidad de las personas Las tecnologías actualmente resultan indispensables para desarrollar todas las áreas de una empresa y, en particular, su uso aplicado a la comunicación organizacional es una necesidad, sobre todo para la fuerza laboral “sin escritorio” que no dispone de un instrumento corporativo adecuado para comunicarse eficazmente tanto con sus colegas como empleadores, y que termina dependiendo de la utilización de su propio teléfono para fines profesionales.

El hecho de que una compañía involucre a medios tecnológicos personales para la interacción – como Messenger, WhatsApp y el correo electrónico particular – abre las puertas de un canal comunicacional “libre de horarios” que termina mezclando la información personal y profesional. Esto conlleva el riesgo latente de ejecutar tareas laborales por fuera del horario de trabajo.

En tal sentido, Ommnio es una aplicación móvil de mensajería instantánea para empresas destacada por una funcionalidad corporativa multiplataforma (disponible para iOS, Android y web) que crea un entorno de diálogo eficiente entre compañeros y que facilita la coordinación entre las diversas estructuras empresariales para que los mensajes lleguen a todos en tiempo y forma.

La solución SaaS, que procura respetar la intimidad de las personas y su derecho a la desconexión digital, se instala en el teléfono personal del trabajador – a partir de un seguro sistema de código QR – sin que este deba facilitar su número de contacto o correo electrónico al departamento de RR.HH. ni dar permisos de geolocalización.

Una app con todo tipo de funciones corporativas El funcionamiento de Ommnio incluye múltiples herramientas que favorecen a la gestión de la comunicación interna de toda la masa laboral, que agilizan los procesos operativos e incrementan el rendimiento de las diferentes áreas corporativas.

El software o SaaS como servicio es de fácil acceso y funciona en cualquier dispositivo Google Android o iPhone. Es seguro, actualizado, basado en la nube y potencialmente integrado vía tecnología API con todos los sistemas actuales.

Ommnio facilita el envío masivo de información en grupos de solo lectura o chats corporativos y, al mismo tiempo, mediante la solución Docubot permite compartir documentos personalizados para cada empleado como las nóminas y certificados de formación. También integra un chatbot con inteligencia artificial que elimina tareas repetitivas y que se programa para automatizar respuestas a consultas frecuentes de los trabajadores.

Además, la plataforma tiene un bot de reporte horario con el cual el empleado puede llevar un registro del tiempo efectivo en el trabajo y una opción de firma digital de documentos que disminuye el papeleo o la presencia de archivadores físicos.

En efecto, Ommnio se destaca como una herramienta corporativa de comunicación interna muy segura, efectiva, no intrusiva y respetuosa con todos los trabajadores.