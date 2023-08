¿Es ahora el mejor momento para invertir en una franquicia de limpieza? 

Si se está considerando empezar un negocio propio como emprendedor o inversor con visos de éxito, invertir en una franquicia de limpieza puede ser una buena alternativa para adentrarse en el sector.

Existen diversos datos que respaldan esta afirmación. Uno de ellos proviene del Observatorio DBK Informa, que muestra que el mercado de servicios de limpieza en España goza de una notable salud; durante el año 2021, la facturación del sector alcanzó casi los 12.000 millones de euros, con un crecimiento del 5%.

Sin embargo, hay algunos elementos que se deberían valorar antes de tomar una decisión sobre el sector y la opción de comenzar mediante una franquicia. Los expertos de limpiezasexpress.com analizan algunos aspectos que se deben considerar si se desea montar una empresa de limpieza.

Razones por las que es atractivo el sector de la limpieza Ya se ha mencionado el atractivo tamaño en facturación del sector; más de un 1% del Producto Interior Bruto de España. Hay que ver algunos datos adicionales.

Universalidad: los servicios de limpieza se tienen que realizar en prácticamente todos los lugares de actuación humana, ya sean hogares, oficinas, locales comerciales, instalaciones industriales y productivas, establecimientos e instalaciones sanitarias y educativos, medios de transporte como pueden ser los vehículos, etc.

Amplitud geográfica: son servicios que se precisan en todos los lugares.

Recurrencia y continuidad: son servicios que se precisan de forma repetida e incesante; al fin y al cabo, todo se vuelve a ensuciar y hay que limpiarlo.

Especialización y profesionalización creciente que excluye a los operadores menos competentes o con menos medios: la proliferación de productos y maquinaria especializados que incrementan la productividad, como vaporettas, máquinas de inyección y extracción o barredoras, exigen una cada vez mayor inversión en ellos, y un conocimiento y formación más intensa, lo que indirectamente motiva a los clientes a subcontratar el servicio en lugar de realizarlo ellos mismos con sus propios recursos.

Exigencias normativas y requisitos legales crecientes: aumentan los requerimientos de autorizaciones y las normativas europeas, estatales, autonómicas y municipales relacionadas con la limpieza y la higiene, lo que obliga a las empresas y administraciones, como clientes, a buscar a empresas de limpieza externas en lugar de realizarlas ellos mismos con sus propios recursos.

Creciente concienciación sobre la importancia de la limpieza y la higiene: que ha experimentado un marcado aumento por la pandemia global de COVID-19.

La limpieza ya no es algo superfluo ni accesorio: en particular en relación a la limpieza del hogar. Son cada vez más las personas que carecen del tiempo necesario para ejecutar las tareas de limpieza, o que prefieren utilizar su tiempo libre para otras actividades, y delegar el mantenimiento de su casa a empresas especializadas.

Aumento de la facilidad de contratación, lo que aumenta su demanda: Es cada vez más sencillo y rápido encontrar a proveedores competentes y fiables, y contratar servicios de limpieza a través de medios digitales.

¿Cuáles son las ventajas de invertir en el sector mediante una franquicia de limpieza? Puesta en marcha del negocio optimizada: una de las ventajas de invertir en una franquicia de limpieza es evitar los tropiezos del principiante sin acompañamiento experimentado. Una franquicia pone a disposición del inversor y emprendedor soporte, orientación y acceso a materiales de formación y muchos otros recursos con el fin de evitar fricciones y aplanar la curva de aprendizaje.

Rentabilidad más rápida: el sector de la limpieza es muy amplio: desde quirófanos, hasta viviendas, pasando por establecimientos comerciales y oficinas, vehículos, aseo personal, y un largo etcétera. Cada uno de estos ámbitos exige unos conocimientos, metodología, útiles, personal y procesos distintos. Gracias a la orientación que se obtiene de una franquicia, uno puede concentrarse en aquellos ámbitos más adecuados a sus propias fortalezas, y evolucionar focalizándose en los más rentables.

Disfrutar de una marca establecida, evitando los costes y el tiempo para crearla: el esfuerzo económico y en recursos para posicionar una marca es muy considerable en un mercado atomizado, muy competitivo y con múltiples empresas ya establecidas.

Especialización: las franquicias suelen basarse en que la Central se hace cargo de desarrollar y ejecutar las tareas de creación y desarrollo de producto, Comunicación, publicidad, formación, gestión de proveedores, dejando a los franquiciados las tareas operativas más cercanas a la gestión de cliente. Crear un negocio sin esta diferenciación de tareas exigiría al nuevo emprendedor o inversor, una exigencia de recursos, dedicación y financiación mucho mayor para poder realizar él mismo las tareas de la Central.

Economía y ahorros: el royalty inicial y el de acompañamiento que se suele pagar a la Central franquiciadora compensan en general todos los servicios que se obtienen de ella.

LimpiezasExpress.com: una inversión exitosa en el negocio de limpieza Al unirse a una franquicia establecida en el mercado tal como LimpiezasExpress.com, los inversores y emprendedores pueden aprovechar su experiencia, marca y sistemas probados con éxito durante más de 10 años para obtener una ventaja diferencial y competitiva.

Los interesados en aprovechar los beneficios de una franquicia de limpieza deben considerar a LimpiezasExpress.com como una opción destacada. La empresa comprende que el éxito de sus asociados es crucial para su propio éxito, por lo tanto, ofrece un soporte continuo y constante a sus franquiciados. Además, se enfoca en proporcionar una formación inicial y continua, que abarca tanto los conocimientos técnicos como comerciales. Para obtener más información acerca de la oportunidad de invertir en una franquicia que ofrece LimpiezasExpress.com, los interesados pueden contactar sin compromiso con su equipo de Expansión.