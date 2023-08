¿Qué hay que saber del VDI?, por Towers IT

En el mundo de la tecnología, VDI (Virtual Desktop Infrastructure) o Infraestructura de Escritorio Virtual es una opción de funcionamiento operativo que está ganando espacio. Las organizaciones están inclinándose por este recurso para mejorar en aspectos como competitividad, escalabilidad, productividad y movilidad. También ganan en flexibilidad y rapidez de respuesta.

La firma especializada Towers IT señala que la transformación digital y una mayor tendencia de fuerzas laborales dispersas también están impulsando a estas soluciones. Se trata de un mercado en plena expansión que atrae potenciales usuarios curiosos por saber qué es VDI y cómo pueden sacarle provecho.

Qué es VDI y cómo funciona Para satisfacer el creciente interés por saber qué es VDI y cómo funciona, los expertos de Towers IT hacen una exposición sencilla. Como su nombre indica, se trata de una estructura virtual con numerosas sesiones de escritorio alojadas en un servidor. Estos escritorios son accesibles para sus usuarios, a través de los llamados puntos finales de cliente.

Mediante estos puntos finales de cliente, cada uno de los usuarios VDI accede con un ordenador. El terminal cuenta con la RAM y el procesador suficiente para realizar las funciones que tiene asignadas por parte del administrador, mediante un orquestador RPC. Un servidor central es donde se aloja la totalidad de la estructura del escritorio virtual, incluyendo el sistema operativo y las aplicaciones.

Los expertos de la empresa Towers IT manifiestan que, así como tiene sus ventajas, la migración a estas estructuras también implica ciertos desafíos. Hay que tomar una serie de decisiones vinculadas al tipo de VDI más conveniente y la complejidad que deberá tener el proyecto. También hay que evaluar la dependencia a la conectividad de la Internet y todos los costes vinculados.

Pasos para la plataforma más adecuada de VDI Las organizaciones que se decidan a migrar a un entorno VDI deben considerar algunas variables para elegir la mejor opción. Lo primero es analizar los recursos disponibles como CPU, memoria y almacenamiento. En segundo lugar, evaluar el presupuesto disponible. Aquí es necesario incluir el software VCI y el soporte técnico. Igualmente, es importante conocer las opciones VDI disponibles en el mercado. Towers IT señala que cada una tiene características y aplicaciones con ventajas específicas y que se adaptan a distintos tipos de necesidades. Entre las soluciones VDI más populares figuran Citrix Virtual Apps and Desktops, Vmware Horizon y Microsoft Azure Virtual Desktop. Este último se ejecuta en la nube de Azure.

Para ejecutar un proyecto VDI con cualquiera de las opciones disponibles, el primer paso obligado es una evaluación profunda del entorno TI de la compañía. En este sentido, hay que analizar aspectos como la necesidad de rendimiento, número de escritorios, qué aplicaciones utilizar y decidir entre escritorios genéricos o personalizados. En resumen, hay que comprender el alcance de las necesidades para adoptar una solución adecuada.